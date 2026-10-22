Șase tineri reținuți în Dolj pentru sechestrare, agresiune și amenințări la adresa unui adolescent

Șase tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce poliția din Dolj le-a atribuit fapta de a-l sechestra, agresa fizic și amenința pe un adolescent de 17 ani în Craiova.
Incidentul ar fi avut loc pe 15 octombrie 2026. Cei șase suspectați l-ar fi atras pe victimă într-o zonă cu vegetație abundentă de pe strada Brestei, unde l-au imobilizat și i-au restricționat ilegal libertatea. Ulterior, tinerii l-ar fi agresat fizic și l-ar fi amenințat cu noi acte de violență în cazul în care ar fi sesizat autoritățile sau ar fi relatat faptele altor persoane.
Potrivit observatornews, cinci dintre suspecți sunt din Craiova, iar unul din comuna Ișalnița. Poliția a fost informată despre agresiune pe 20 octombrie 2026, de către o femeie, reprezentant legal al victimei.
În urma cercetărilor, cei șase tineri au fost conduși la audieri miercuri, 21 octombrie. Pe baza probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost dispusă reținerea lor pentru 24 de ore.
Suspecții au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj. Următoarea etapă prevede prezentarea lor în fața procurorilor, cu propunerea luării unei măsuri preventive. Cercetările sunt efectuate pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violențe, amenințare și influențarea declarațiilor.