Șase tineri reținuți în Dolj pentru sechestrare, agresiune și amenințări la adresa unui adolescent

Publicat 22 oct. 2026, 14:58 Sursă observatornews

Șase tineri, cu vârste între 14 și 18 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce poliția din Dolj le-a atribuit fapta de a-l sechestra, agresa fizic și amenința pe un adolescent de 17 ani în Craiova.

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