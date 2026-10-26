Sărbătoarea zilei, 26 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cruce roșie în calendar

Credincioșii ortodocși îl sărbătoresc luni, 26 octombrie, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți ai creștinătății. Ocrotitor al Bucureștiului și simbol al curajului în credință, Sfântul Dimitrie este cinstit anual de milioane de credincioși, care participă la slujbe și se roagă pentru sănătate, pace și ajutor în momentele dificile.
Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cunoscut și sub numele de Dimitrie Izvorâtorul de Mir, a trăit în secolul al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în perioada în care creștinii erau persecutați în Imperiul Roman.
Potrivit tradiției creștine, acesta provenea dintr-o familie înstărită și ocupa o funcție importantă în administrația romană din Tesalonic. În ciuda poziției sale, Dimitrie și-a mărturisit credința creștină, fapt care i-a atras persecuția în timpul împăratului Maximian.
Sfântul a fost întemnițat și, potrivit tradiției, a fost martirizat în jurul anului 306. Curajul și statornicia sa în credință au făcut ca numele său să fie cinstit de-a lungul secolelor în întreaga lume ortodoxă.
Denumirea de „Izvorâtorul de Mir” este legată de tradiția potrivit căreia din moaștele sale ar izvorî mir, considerat de credincioși un semn al harului divin.
Ce semnificație are sărbătoarea de 26 octombrie
În calendarul ortodox, data de 26 octombrie este dedicată Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, unul dintre marii sfinți militari ai Bisericii. Sărbătoarea amintește de jertfa sa și de puterea credinței în fața persecuțiilor.
Pentru credincioși, această zi reprezintă un prilej de rugăciune, reculegere și apropiere de valorile creștine. În biserici sunt oficiate slujbe speciale, iar cei care poartă numele Dimitrie, Dumitru sau derivate ale acestora își sărbătoresc onomastica.
Sfântul Dimitrie este considerat ocrotitor al orașului Tesalonic, din Grecia, unde se află o biserică importantă închinată lui și unde tradiția pelerinajelor s-a păstrat de-a lungul timpului.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru
În România, sărbătoarea Sfântului Dimitrie este cunoscută popular și sub numele de Sfântul Dumitru. Pe lângă semnificația religioasă, ziua este asociată cu numeroase tradiții și obiceiuri populare.
În credința populară, Sfântul Dumitru marchează un moment de trecere către sezonul rece. În unele regiuni, această dată era legată de încheierea înțelegerilor dintre proprietarii de pământ și păstori, de plata muncilor agricole și de pregătirea gospodăriilor pentru iarnă.
Un alt obicei întâlnit în anumite zone ale țării este aprinderea focurilor de Sfântul Dumitru, considerate simboluri ale protecției și purificării. Tradițiile diferă însă de la o regiune la alta și nu au aceeași răspândire în toate comunitățile.
Biserica pune accentul, în primul rând, pe cinstirea sfântului, pe rugăciune și pe urmarea exemplului său de statornicie în credință.
Cui îi urăm „La mulți ani” pe 26 octombrie
De Sfântul Dimitrie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă nume precum Dumitru, Dimitrie, Dumitra, Dumitrița, Mitică, Mitru și alte variante derivate, în funcție de tradiția familiei și de uzul local.
Cu această ocazie, cei care poartă aceste nume primesc urări de sănătate, bucurie și împliniri din partea familiei și a prietenilor.
Sărbătoarea de 26 octombrie rămâne, astfel, atât un moment important în calendarul ortodox, cât și o zi cu semnificație specială pentru numeroși români.
Prin exemplul său de curaj și credință, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie continuă să fie cinstit de credincioși, iar sărbătoarea sa păstrează un loc important în viața religioasă și în tradițiile populare românești.