Guvernul propune cumularea salariului cu indemnizația pentru creșterea copilului

Publicat 23 oct. 2026, 15:48 Sursă jurnnaluldearges

Părinții care se întorc la muncă ar putea primi simultan salariul și indemnizația pentru creșterea copilului, potrivit propunerilor noului Guvern. Facilitatea ar extinde durata plății în funcție de vârsta copilului.

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