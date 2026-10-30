Cod galben de ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali

Publicat 30 oct. 2026, 11:15 Sursă adevarul

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben pentru ploi abundenti în cinci județe din sud-vestul țării și ninsori în Carpații Meridionali, valabilă până duminică dimineața.

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