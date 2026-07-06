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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este foame seara mai târziu?
Publicat6 iul. 2026, 08:56
Actualizat6 iul. 2026, 10:00
De ce simțim nevoia să mâncăm mai mult seara și cum ne influențează acest obicei sănătatea? În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele foamei de seară și soluțiile pentru un stil de viață echilibrat.
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