Zamfirescu: „Pe vremea lui Ceaușescu făceam coadă la benzină. Erau cozi de câte o zi jumătate” - VIDEO

Florin Zamfirescu a povestit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, la Culisele Statului Paralel, despre restricțiile dure pe care le-a impus Ceaușescu la ultima criză de carburanți. Actorul a spus că, alături de alți colegi, făceau cu rândul la cozile kilometrice de la pompă.

„Pe vremea lui Ceaușescu, aveam și eu o Dacie 1300 și mai aveau niște colegi... nu eram mulți, aveam vreo trei-patru actori aveam mașină. Jucam, era spectacol și în pauze ziceam așa: „Facem la noapte o coadă la benzină?” Ce însemna asta? Că ne duceam toți, că cică în Drumul Taberei e coadă numai de o zi jumătate. E, reușim... Găseam coada și ne așezam. O mașină, două mașini, trei mașini... Pot să dau și nume cine era, dar nu contează. Și după aia ne așezam la coadă și hotăram așa: cine rămâne primul, primele patru ore? «Rămân eu». Îmi lăsau cheile în contact și eu, când se mutau ăia, mutam pe-a mea, mutam pe-a lui, mutam pe-a lui. Nu mai îndrăzneam să călătoresc cu mașina, că făceam economie. Bașca duminica cu soț, duminica fără soț”, a declarat Florin Zamfirescu.