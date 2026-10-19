UDMR votează Guvernul Niculescu, dar nu exclude o moțiune de cenzură peste câteva luni. Csoma Botond: „E greu de spus cât va rezista”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 oct. 2026, 11:00

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, spune că Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea rămâne în funcție până la următoarele alegeri parlamentare. El nu exclude însă nici ca Executivul să fie demis printr-o moțiune de cenzură după doar câteva luni. Csoma a făcut declarațiile luni, la Digi24, în ziua în care au început audierile miniștrilor. Votul de învestitură este programat marți.

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