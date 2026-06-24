Tensiuni la Washington! Congresul votează retragerea din conflictul cu Iranul, Trump reacționează dur

Congresul Statelor Unite a adoptat o rezoluție care vizează retragerea forțelor americane din conflictul cu Iranul, într-o decizie cu puternic impact politic, interpretată ca o înfrângere simbolică pentru președintele Donald Trump.
Rezoluția a fost aprobată de Senatul SUA cu 50 de voturi pentru și 48 împotrivă, după ce anterior fusese adoptată și de Camera Reprezentanților.
Deși măsura reflectă o poziție clară a legislativului, aceasta nu are caracter obligatoriu și nu produce efecte juridice directe, ceea ce înseamnă că președintele nu este nevoit să o promulge sau să o blocheze prin veto.
Chiar și așa, votul reprezintă o lovitură politică pentru liderul de la Casa Albă, aflat în pline discuții diplomatice cu Teheranul, în contextul în care partidul său deține majoritatea în ambele camere ale Congresului.
În momentul adoptării inițiale a textului în Cameră, Donald Trump a criticat dur inițiativa, pe care a catalogat-o drept „antipatriotică”, acuzând opoziția democrată și pe cei câțiva congresmeni republicani care au susținut-o.
„Democraţii ar prefera să vadă ţara noastră eşuând decât să-mi acorde o nouă victorie, printre atâtea altele”, declarase atunci președintele american.
Ulterior, Donald Trump a respins rezoluția Senatului, susținând că aceasta îi limitează prerogativele în politica externă și „obstrucționează” strategia administrației privind conflictul din Orientul Mijlociu.
Într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că Iranul se află într-o poziție de presiune și că ar putea fi dispus să negocieze „practic orice” cu Washingtonul.
Totodată, Trump i-a criticat pe senatorii care au susținut rezoluția, acuzându-i că îngreunează activitatea executivului în domeniul politicii externe. El a mers mai departe, afirmând că o parte dintre aceștia „oferă consolare dușmanului”, expresie asociată în Constituția SUA cu definiția trădării, punând astfel sub semnul întrebării loialitatea lor față de interesele Statelor Unite.