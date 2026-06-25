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Noul protejat al lui Bolojan, atac total la Grindeanu: "PSD face și desface singur"

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 25 iun. 2026, 15:14

Dragoș Pîslaru a făcut declarații halucinante! Noul vicepreședinte PNL l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că are "un tupeu formidabil". Omul lui Bolojan i-a luat apărarea premierului interimar și a declarat că social-democrații nu mai dau dovadă de flexibilitate când vine vorba de condițiile liberalilor.

"PSD, de unde era exponentul flexibilității și îl acuza pe prim-ministrul Ilie Bolojan că e rigid și că pune linii roșii, sunt primii care au pus o primă linie roșie. Au spus că ei nu votează decât un guvern în care participă. Iată, deci, că tot discursul lor despre flexibilitate s-a transformat în acest moment după o amânare foarte mare din momentul în care l-au declanșat tot dumnealor cu torpilarea guvernului, până la urmă am ajuns aici în care tot dumnealor spun că vor să fie la guvernare și nu e decât o singură variantă cu ei la guvernare.

Ori, domnul Grindeanu a venit cu un tupeu formidabil și a spus că nu acceptă nicio condiție, nu acceptă nimic. Este un guvern în care PSD face și desface singur.

Și asta nu este corect ca modalitate de a pune problema în condițiile în care Partidul Național Liberal, ca și de altfel ceilalți colegi din USR și UDMR, au spus că această deschidere de a găsi o soluție trebuie făcută, evident, într-un mod în care să ne asigurăm cum stau lucrurile", a declarat Pîslaru.

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