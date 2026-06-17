Mohammad Murad, condiții dure pentru susținerea lui Veștea: „Dacă vrea să ia vot din partea AUR, să pună un proiect clar pentru oameni”

Publicat 17 iun. 2026, 07:55 Sursă realitatea.net

Mohammad Murad, deputat AUR, a transmis un mesaj dur la Realitatea PLUS la adresa clasei politice românești, avertizând că țara „se distruge” și că lipsesc oamenii de stat capabili să ia decizii în momente de criză.

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