Ion Cristoiu: AUR este marele câștigător al scenei politice după moțiunea de cenzură. Cine este marele perdant

Sursă: realitatea.net

Analistul politic Ion Cristoiu a comentat la Realitatea PLUS scena politică de după moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan, punând accent pe modul în care s-au reașezat forțele politice și pe tensiunile apărute între principalele partide. În analiza sa, Cristoiu a interpretat actuala situație drept un moment de ruptură și reconfigurare a raporturilor de putere, în care alianțele tradiționale sunt puse sub semnul întrebării, iar deciziile politice recente sunt prezentate ca rezultat al unor calcule care contrazic, în opinia sa, voința exprimată la urne.

Ideea de cordon sanitar de-a lungul istoriei

Ideea de cordon sanitar nu este nouă, este împărtășită de la mișcarea comunistă din perioada interbelică. Comuniștii și la noi și în Franța spunea să facem baraj împotriva fascismului. Și ei aveau o problemă și să ne aliem, până și Partidul Comunist ziceau să facem alianță cu țărăniștii. Baraj. Ei, în loc de baraj să folosit acest cordon sanitar. Și atunci, în toate țările am avut de-a face cu niște coaliții false, contra naturii și contra voinței populare.

Să luăm Germania. Germania la putere au fost socialiștii SPD-ul și a învins CDU-ul și AFD a ieșit pe locul doi. CDU-ul a învins cu o orientare chiar de dreapta, aproape de AFD, da? În loc să se alieze cele două partide, au zis nu, ne aliem cu SPD-ul, care e pe locul trei, care n-are nicio legătură cu CDU, ca să barăm calea AFD-ului.

La ora actuală AFD-ul mai are un pic și face 100%. Pentru că aceasta era o alianță falsă. Pentru că oamenii când au votat AFD-ul în Germania sau AUR la noi, n-au votat că e pro-occidental sau pro-occidental. Au votat cu o altă forță.

2024 , anul care a schimbat direcția în politica românească

În România. Să vedem așa. În primul tur la prezidențiale din 2024, necunoscutul Călin Georgescu, fără partid, cu un program naționalist suveranist, câștigă la scor primul tur. Un necunoscut, fără partid, fără bani, a bătut cele două mari partide, PSD și PNL. Ei, asta înseamnă că voința pro-Călin Georgescu a fost de vreo 10 ori mai mare decât voința pro-PSD. Bun. Vin alegerile, anulează alegerile, vin alegerile parlamentare și iar avem un vot: PSD 22%, AUR 20%. Și, având în vedere că au făcut și cu POT și cu AUR, deja ne apropiem de 50%. Deci voința populară a fost pentru aceste trei partide, sau cel mult PSD cu AUR. Că erau cam apropiate. Ca program. Și aici s-a făcut o șmecherie. „Nu, dom'le, că a venit Nicușor Dan și a zis, trebuie să facem baraj să nu cumva să ajungă fasciştii”. Ați recunoscut, că comuniștii din perioada interbelică și cei francezi spuneau așa. Și au făcut această coaliție.

Dar coaliția aceasta era falsă pentru că, încetul cu încetul, s-au ivit fisurile între cele două mari partide, PNL-PSD. Care pentru prima dată din 2021 erau împreună. Ele, deja primul lor semnal, faptul că au pierdut amândouă prezidențialele, au fost un semn că apropierea le-a omorât. Deci, artizanul acestei șmecherii, acestei voințe, acestei contraziceri a voinței populare este unul numit Nicușor Dan. Și acum se încăpățânează să nu ia în considerare și alte partide.

Noi avem un moment istoric pentru că avem două fapte indiscutabile. 281 voturi împotriva PNL plus USR, așa, și un vot PNL care m-a dat și pe mine peste cap, care este un organism de conducere colectivă care a avut 50 la 4 abțineri. Deci Partidul Național Liberal a votat masiv să nu mai facă această coaliție. Deci, a votat masiv. USR-ul a votat masiv. În aceste condiții avem un domn la Cotroceni care, deși viața îi spune că nu merge, vrea să le moșmondească. Să fie sănătos. Îi urez succes.

România, prima țară care rupe acest cordon sanitar

Înseamnă că președintele României este dator, dacă e președinte al României, să ia în calcul. Uitați-vă la el pe tabla lui în seara asta. Are aceleași piese. PSD, PNL, UDMR, USR. Da? Și el vede, vede, dacă vede. El nu vede. PSD spune că vrea premier, vrea cu PNL, dar fără Bolojan. Vine PNL-ul și, contrar a ce credeam cu toții, se duce tot după Bolojan. Ne arată că partidul s-a USR-izat.

Domnul Bolojan nu a eludat. Nu a stat de vorbă cu cinci inși. A stat de vorbă cu aproape 60, deci cu șefii. În acest birou sunt conducerea partidului efectivă și șefii filialelor. Toți Nici măcar Pauliuc, s-au obținut. Explicația este că aseară PNL-ul a votat împotriva coaliției pro-occidentale. Am terminat. Pentru că coaliția pro-occidentală este marota celui de la Cotroceni.

Pe 22 aprilie, înainte de depunerea moțiunii de cenzură, i-a chemat. Și nu a ieșit nimic. Între timp, falia dintre ei s-a adâncit. S-au înjurat, s-au porcăit. A avut loc moțiune de cenzură, da? Bolojan nu a demisionat. În aceste condiții, explicați-mi mie, cum îi combină el la loc? Păi asta este marea întrebare. Că nu combină nimic. Nu combină nimic, e un eșec total. El e autorul.

Bolojan și imaginea de Mesia

Au fost 281 de voturi împotriva lui la moțiunea de cenzură. Strategia lui Bolojan este că, dacă intră acum în opoziție, PNL-ul va crește și vor câștiga alegerile din noiembrie 2028.

Păi, în primul rând că noi avem un partid uzerizat. În momentul de aseară este un moment istoric, pentru că noi am bănuit că Bolojan, de când a fost premier și președinte, a USR-izat PNL-ul și a adus oamenii lui. La ora actuală, PNL-ul nu mai e PNL-ul anterior. E PNL-ul lui Bolojan. Acest PNL al lui Bolojan și alții, chiar și cei din vechiul PNL, au fost fascinați, e foarte interesant, de gălăgia minorității ONG-iste.

Deci ei cred că ăsta e Moise. Bolojan. Da, că ei stau acum în opoziție. I-a fascinat. Și a venit și a zis. El le-a zis, „bă, mergeți cu mine. Noi intrăm în opoziție și în 2028, în noiembrie, câștigăm 80%, da?” O să spuneți, bă, dar cum l-au crezut? Păi sunt mai multe cauze. Principala cauză e faptul că foarte mulți nu mai suportau coaliția cu PSD. Vroiau și ei să se rupă.

Doi. cei mai mulți, inclusiv cei care sunt din vechiul PNL, au văzut și s-au confruntat cu o realitate cu care ne-am confruntat și noi. În jurul lui Bolojan s-a făcut un zgomot atât de mare, creat de rețele, încât ei sunt convinși că el e mesia. Jur!

Ce înseamnă această intrare a PNL în opoziție

Noi la ora actuală nu avem niciun premier. Noi la ora actuală avem un președinte totalmente de busolat aerian care ne spune să stăm calm și care acum se confruntă cu una dintre cele mai grave crize postdecembriste. Nu e faptul că a căzut cineva, că nu e soluție. Spuneți-mi, ce soluție are el acum? Sunt patru care s-au obținut, nu înțelegeți că aseară m-a dat și pe mine peste ? M-au lăsat, m-au fraierit și pe mine.

Bolojan nu a fost niciodată PNL-ist. Bolojan este un USR-ist din tată în fiu. El e cu Maia Sandu, cu Soroș. Și i-a fascinat. Când vine unul ca Gabriel Liceanu și scrie trei articole, ca „tu ești Mesia”. De câte ori a scris despre Călin Georgescu că e Mesia? Când vine un mare jurnalist ca CTP și îți spune, „tu rămâi în suflet”. Dumneavoastră, nu înțelegeți?

Dispare PNL-ul?

Scopul lor este să facă o alianță în opoziție PNL plus USR și vom avea un paradox. Vom avea la putere, presupunând că rămân, că face guvern minoritar și trece, probabil, PSD-ul, vom avea un guvern Bruxelles. Vom avea o opoziție Buxellesă și, mă rog, și AUR care poate să culce, că el câștigă acum, Și o presă bruxellesă, ONG Bruxellese și să ne săturăm.

Marele câștigător și marele perdant

Este AUR. Faceți un calcul. Și marele perdant? Nicușor Dan, pentru că el, ca și mine, a crezut în vorbele celor de PNL.