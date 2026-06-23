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Politica· 2 min citire
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Fără AUR nu se poate”. Nicușor Dan, amenințat cu suspendarea și demiterea
George Simion, președintele AUR
Publicat23 iun. 2026, 14:08
Sursărealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a declarat marți după consultările cu Nicușor Dan că discuția cu șeful statului a decurs „rapid, la subiect”, însă a avertizat că, în absența unui acord politic care să includă AUR, România riscă o nouă criză instituțională majoră.
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