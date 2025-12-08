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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu recunoaște că Anca Alexandrescu era pe locul 2 într-un sondaj comandat de Bolojan
Ciprian Ciucu recunoaște că Anca Alexandrescu era pe locul 2 într-un sondaj comandat de Bolojan
De ce i-a fost frică să-l facă public
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