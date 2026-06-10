Anca Alexandrescu: ”Tomac nu are nicio șansă să ajungă cu guvernul în Parlament”

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu a susținut, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel” de marți seară, că propunerea unui guvern condus de Eugen Tomac nu are șanse să obțină susținerea necesară în Parlament. Realizatoarea TV a criticat atât administrația prezidențială, cât și negocierile politice privind formarea unui nou Executiv, susținând că actuala criză guvernamentală este rezultatul deciziilor luate la Cotroceni.

Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Astăzi, din nou, Călin Georgescu a dat ora exactă, așa cum a făcut-o în ultimii aproape doi ani de zile, săptămânal.

Și v-am spus că va fi din ce în ce mai prezent. Și da, mă bucur foarte tare că astăzi Călin Georgescu a spus că trebuie declanșată procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, cel care ocupă ilegal poziția de la Cotroceni, pentru noi, milioanele de români care suntem călcați în picioare, batjocoriți și de votul cărora nu se ține cont. Mă bucur că și George Simion, imediat după declarația domnului Georgescu, a spus același lucru.

Nu aveam nicio îndoială. Nu că nu au aceeași abordare, ci că nu există coordonare. Nu există coordonare de foarte multă vreme, cu toate încercările de dezbinare.

Vreau să vă spun că astăzi am avut așa... o mică îngrijorare.

Crezând că sistemul va reuși să-i păcălească pe unii să voteze guvernul propus de Tomac, bineînțeles pe direcția dată de Nicușor Dan, evident, la ordinul sistemului. M-am gândit că unii, cărora li s-a dat ordin pe unitate, „securiști din toate partidele, uniți-vă, că sistemul are nevoie de voi”, vor ceda. Astăzi am văzut că unii au lesa mai lungă, alții au lesa mai scurtă.

Dar stați liniștiți că s-a dat telecomanda. Tomac nu are nicio șansă să ajungă cu guvernul în Parlament, nu să treacă. Nici PSD-ul nu vrea să-l susțină, din cauza inflexibilității de care au dat dovadă cei de la Cotroceni.

Adică Nicușor Dan a zis: „Bă, stați un pic, e guvernul meu.” Suntem în situația astăzi în care, dacă guvernul Tomac trece, să fie pentru prima oară când un președinte devine și premier. Sigur, s-a întâmplat lucrul ăsta și în mandatul lui Traian Băsescu, s-a întâmplat și în mandatul lui Iohannis, dar nu atât de pe față.

Acum este și mai rău decât a fost pe vremea lui Băsescu și a lui Iohannis. Mă uitam astăzi, împreună cu Bogdan Tiberiu Iacob, pe istoricul relației lui Tomac cu Elena Băsescu, cu Traian Băsescu. Am văzut și banii aceia deturnați în campanie.

Am regăsit și ce se spunea la Antena 3, care aseară l-a chemat pe domnul Tomac într-un demers grețos de a-i spăla imaginea și a-l face simpatic celor de la PSD. Ce să vedeți, l-au primit încă de la intrare. Asta o să difuzez pentru CNA, care ne acuză pe noi că ne comportăm prea frumos cu domnul Georgescu și cu George Simion.

Să vedeți, același lucru au făcut și ei, dar la ei nu e nicio problemă. Astăzi, toată ziua, la CNA n-au vorbit decât despre Realitatea. N-au alt subiect.

E simplu. Domnul Tomac mai avea un pic... Am uitat numele majorității celor pe care i-a pus pe lista aceea. Are vreo cinci ministere unde încă nu are nume: la Sănătate, la Energie.

Sunt câteva zone unde nu are nume. Lobby-ul, știți cum se face. Dar majoritatea au avut legătură cu Băsescu, sub o formă sau alta, sau cu anturajul din jurul lui Traian Băsescu.

E simplu, trebuie să o pună și pe Elena Băsescu. Adică doar atât mai lipsea. Și poate pe Băsescu direct, ministru al Transporturilor. De ce nu? Dacă tot Nicușor Dan egal Traian Băsescu, dacă Traian Băsescu egal Eugen Tomac și toți egal sistem?

E foarte simplu. Dar vă dau o veste bună. Nu cred că Tomac ajunge să meargă cu o propunere de guvern în Parlament.

Cei care se visau miniștri, îmi pare rău pentru ei, dar va trebui să-și ia gândul, pentru că PSD-ul nu este de acord cu un guvern tehnocrat, ci vor un guvern politic. Ați văzut?

Nici UDMR-ul, nici USR-ul, nici PNL-ul nu susțin. Cu cine să facă majoritate domnul Tomac? Probabil că își va depune mandatul înapoi la Nicușor Dan.

Și mi-a plăcut asta cu sperietoarea asta: „Să știți că dacă nu mă puneți pe mine, Nicușor Dan, o să pună tot un tehnocrat.” Aici cred că Nicușor Dan merge prea departe.

Adică ne amenință pe toți. Cum adică? Păi foarte bine, să nu-l voteze nimeni.

Ce o să facă? Câți prim-miniștri o să pună? Tot Nicușor Dan este responsabil și de situația care se va crea începând de mâine la Guvern.

Mâine expiră cele 45 de zile de interimat ale miniștrilor numiți interimari în locul celor de la PSD. Este o situație extrem de complicată, conform Codului administrativ, articolul 61, alineatul C1. Notați bine ce vă spun: la foarte multe ministere, secretarii generali vor prelua poziția de ordonator de credite, pentru că, în mod normal, Ilie Bolojan nu mai poate face alte numiri, să-i propună lui Nicușor Dan și să numească alte personaje. Sunt mai multe păreri pe tema asta.

Curtea Constituțională nu s-a pronunțat niciodată asupra acestei chestiuni. Însă, dacă mâine miniștrii care sunt interimari vor mai merge la ministere și vor semna documente, eu cred că Curtea Constituțională va trebui să ia măsuri. Pentru că toate acele documente probabil vor fi lovite de nulitate.

Va fi abuz în serviciu. Așadar, de mâine este posibil să nu se mai poată ține ședințe de guvern. Foarte complicat.

O situație care este creată de indolența, tupeul lui Nicușor Dan și a celor din spatele lui.

Pentru cei care se visau miniștri, nu poți să pui...

Am tot respectul pentru domnul Vladimir Ionaș. Din punct de vedere profesional, este un sociolog foarte bun. Ce să caute ministru la Dezvoltare?

Încercam să caut o explicație. Sigur, el a lucrat la biroul lui Hrebenciuc. Adică vreți să-l aduceți pe Băsescu înapoi, dar vreți să-l aduceți și pe Hrebenciuc?

Da, deci el a lucrat la biroul lui Hrebenciuc, dar soția sa a fost purtător de cuvânt la Băsescu după ce a plecat Valeriu Turcan. Adică totuși, chiar așa pe față? Am înțeles.

E o situație dificilă, da. Bolojan trebuia să plece, ca să fie foarte clar. Bă, dar nu puteți să ne băgați pe gât orice, oricum, oricât, numai sub acest pretext.

Domnule, trebuie să plece Bolojan? Da! Deci Bolojan, teoria asta că poate rămâne până în septembrie, nu ține.

Pentru că de mâine el nu mai poate să facă ședințe de guvern constituțional, ca să fie clar. Dar ce mai e Constituția în România? O mai respectă cineva?

Acum știu că o să-i enervez pe foarte mulți și probabil că o să decupeze mulți și o să pună pe TikTok, și aceia care sunt cu sistemul, care sunt hashtag-rezist, care sunt pro-occidentali. O să spună că Alexandreasca este cu Lia Savonea. Da, je suis Lia Savonea.

M-a uns pe suflet ce i-a făcut astăzi lui Ilie Bolojan. Motiv pentru care o să vă și arăt în seara asta. Pentru că da, are dreptate.

Ilie Bolojan a instigat lumea împotriva justiției, împotriva judecătorilor, în încercarea de a pune mâna pe ea, de a se întoarce la vremurile de tristă amintire din perioada lui Băsescu, Kovesi și Coldea.

Imediat o să fie în direct cu noi și Robert Turcescu. Până atunci, eu am să vă arăt foarte multe lucruri din trecut, ca să îi ușurez demersul domnului Tomac de a se duce înapoi cu mandatul la domnul... mi-era să zic Băsescu.

La Nicușor Dan. E tot un fel de Băsescu, dintr-un anumit punct de vedere, sigur că da.