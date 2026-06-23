Adrian Veștea nu a primit votul de învestire. Președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări

Adrian Veștea nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea noului Guvern. Acesta a fost respins după ce nu a întrunit cele 233 de voturi necesare pentru validarea Executivului.
În urma rezultatului votului, procedura de formare a Guvernului trebuie reluată. Președintele Nicușor Dan urmează să convoace noi consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui alt candidat la funcția de premier.
Au fost înregistrate 189 de voturi ”pentru” și 23 ”împotrivă”. Pentru ca Guvernul Veștea să trecă mai erau necesare încă 44 de voturi ”pentru”.
Veștea a declarat că a acceptat candidatura pentru funcția de prim-ministru cu scopul de a contribui la depășirea blocajului politic și de a asigura stabilitatea țării într-o perioadă complicată. El a subliniat că demersul său a fost motivat de bune intenții și de dorința de a găsi soluții pentru România.
„Am venit în acest proiect cu bune intenții. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. (...) Îmi pare rău că nu s-a putut materializa”, a declarat Adrian Veștea după votul din Parlament.
Premierul desemnat a avertizat că respingerea Guvernului ar putea prelungi incertitudinea politică și economică, afectând încrederea cetățenilor și perspectivele de stabilitate ale țării. „Cred că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, de neliniște pentru români”, a afirmat acesta.
Situația prelungește perioada de incertitudine politică, în condițiile în care România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru gestionarea principalelor provocări economice și administrative. Rămâne de văzut ce variantă de premier va obține susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare.