Cinci oferte pentru contractul de supervizare a inelului de trafic din sudul Craiovei

Publicat 21 oct. 2026, 13:16 Sursă realitatea.net

Primăria Craiova evaluează cinci oferte pentru supervizarea lucrărilor la inelul de trafic din sudul orașului. Contractul este estimat la un milion de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre contractofertesupervizareCraiovatraficdrumuri