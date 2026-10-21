Cinci oferte pentru contractul de supervizare a inelului de trafic din sudul Craiovei

Primăria Craiova evaluează cinci oferte pentru supervizarea lucrărilor la inelul de trafic din sudul orașului. Contractul este estimat la un milion de lei.
Primăria Craiova se apropie de finalul evaluării ofertelor pentru contractul de supervizare a lucrărilor de închidere a inelului de trafic din sudul municipiului. Valoarea estimată a serviciilor este de un milion de lei, iar procedura de achiziție a atras cinci oferte. Potrivit calendarului anunțat, evaluarea ar urma să se încheie pe 3 noiembrie 2026.
Cinci ofertanți pentru supervizarea lucrărilor din Craiova
La licitația organizată de municipalitate au participat TECHNO VISION CONSULTING, asocierea IRIMAT CONS – MMSPROIECT, asocierea Outlines – INTERAXIS ENGINEERING – ACTUAL TOP CONSULTING, asocierea ASIST PROJECT TECHNOLOGY – ROMCONSULT AVM și asocierea DAIO TOTAL CONSTRUCT – Baseli Drum Consult.
Firma desemnată câștigătoare va avea responsabilitatea de a urmări modul în care constructorul respectă proiectul, cerințele tehnice, termenele de execuție și standardele de calitate. Serviciile includ verificarea documentelor și a situațiilor de plată, monitorizarea progresului lucrărilor și participarea la verificările necesare înaintea recepției.
Supervizarea va viza, de asemenea, etapele de recepție și perioada de garanție, conform documentației de achiziție.
Investiție de aproape 150 de milioane de lei în infrastructura rutieră
Proiectul de închidere a inelului de trafic din sudul Craiovei include modernizarea străzii Râului, realizarea unei legături între DN56 și DN55, cu joncțiune în zona Aleii 2 Bechet, precum și casetarea unui canal deschis.
În iulie 2026, contractul pentru execuția lucrărilor a fost atribuit unei asocieri conduse de OMEGA STAR SISTEMS SRL, din care mai fac parte EQUIVIA CIVIC SRL, EUSKADI și MITLIV PH CONSTRUCT SRL. Valoarea contractului este de 149.077.584,16 lei, fără TVA.
Durata prevăzută pentru execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Investiția urmărește îmbunătățirea circulației în sudul municipiului Craiova și crearea unei conexiuni rutiere care să faciliteze deplasările prin această zonă, inclusiv traficul greu.
Contractul de supervizare, estimat la un milion de lei, este destinat monitorizării implementării investiției și verificării respectării obligațiilor asumate de constructor. Termenul de 3 noiembrie 2026 reprezintă data estimată pentru finalizarea evaluării ofertelor, nu o confirmare a datei atribuirii contractului.