ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
2 mar. 2026, 15:47
Articol scris de Scris de Realitatea de Craiova
Sursă: realitatea.net
Cel puţin 15 persoane au fost rănite luni într-un atac iranian cu rachetă în oraşul Beer Şeva, în sudul Israelului, anunţă salvatori israelieni.
Una dintre victime este în stare mai gravă, anunţă salvatorii.
Căutări ale altor eventuale victime sunt în desfășurare.
În a treia de război în Orientului Mijlociu, Israelul a fost vizat de mai multe salve de rachete lasate de către Iran.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News