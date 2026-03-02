Avertisment dur din partea Israelului: Ron Prosor spune că Iran vrea să implice Europa într-un nou război
Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a lansat un avertisment sever la adresa Iranului, acuzând regimul de la Teheran că încearcă să atragă statele europene în conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit agenției Deutsche Presse-Agentur.
Diplomatul israelian a declarat luni că presupusul atac cu dronă asupra unei baze aeriene britanice din Cipru reprezintă un semnal clar al intențiilor Iranului de a extinde războiul și asupra Europei.
„Sperăm că Europa va înțelege ce se întâmplă și va reacționa corespunzător. Modul în care va răspunde este o decizie care aparține exclusiv europenilor”, a transmis Prosor.
În acest context, ambasadorul a făcut referire la clauza de solidaritate prevăzută în Tratatul Uniunea Europeană, care obligă statele membre să ofere sprijin reciproc în cazul unui atac.
Critici la adresa Europei
Ron Prosor a criticat dur politica europeană față de Iran, afirmând că liderii occidentali au mizat prea mult timp pe negocieri fără rezultate concrete.
„De aproape 50 de ani, regimul mollahilor spune povești frumoase Europei și o duce de nas, ca în «O mie și una de nopți»”, a declarat acesta pentru dpa.
Avertismentul vine după ce o dronă ar fi vizat baza aeriană britanică din Akrotiri, situată în apropierea orașului Limassol, în noaptea de duminică spre luni.
Potrivit președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, aparatul ar fi fost de tip Shahed, de fabricație iraniană. Oficialul a precizat că atacul nu s-a soldat cu victime.
Incidentul alimentează temerile privind escaladarea conflictului și implicarea directă a Europei în tensiunile dintre Israel și Iran.
