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Drona căzută în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului, detonată controlat. Anunțul MApN

Dronă/ Arhivă foto

Dronă/ Arhivă foto

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat14 aug. 2026, 21:00
Actualizat14 aug. 2026, 22:33
SursăRealitatea.Net

Resturile dronei semnalate vineri în nord-vestul județului Tulcea au fost identificate în apropierea localității Greci, în Munții Măcinului. Zona a fost securizată de Poliția de Frontieră, iar o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului pentru evaluarea și, dacă este necesar, neutralizarea resturilor.

UPDATE Drona căzută vineri în zona localității Greci, în Munții Măcinului, județul Tulcea, a fost neutralizată la ora 20:13, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Drona prăbușită în Tulcea. Resturile au fost găsite în Munții Măcinului. MApN: Au fost observate urme de combustie

Ministerul Apărării Naționale anunță că resturile dronei căzute vineri, în județul Tulcea au fost găsite într-o zonă împădurită din apropierea localității Greci, în Munții Măcinului.

Perimetrul în care au fost identificate resturile a fost securizat de Poliția de Frontieră. La operațiunile de căutare și identificare au participat militari ai MApN, pompieri militari, echipaje ale Poliției de Frontieră și personal al ocolului silvic.

În zona respectivă au fost constatate și urme de combustie pe o suprafață limitată.

O echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului cu un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, pentru evaluarea resturilor și neutralizarea acestora, dacă situația o impune.

Incidentul a fost semnalat inițial printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, drona a căzut în zona localității Luncavița, la aproximativ 5 kilometri de frontiera cu Ucraina.

MApN precizează că ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale ministerului, întrucât aceasta a evoluat la o înălțime foarte mică.

Din informațiile preliminare, prăbușirea dronei nu a provocat victime sau pagube materiale. Ministerul Apărării Naționale urmează să revină cu informații pe măsură ce operațiunile de la fața locului vor evolua.

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