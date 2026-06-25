Profesorii au protestat împotriva Legii salarizării: risc uriaș de blocare a examenelor VIDEO

Publicat 25 iun. 2026, 13:00 Actualizat 25 iun. 2026, 13:12 Sursă Realitatea PLUS

Profesorii sun la un pas să blocheze sistemul de învățământ. Sute de dascăli au ieși astăzi în stradă nemulțumiți de legea salarizării.

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