După ce la şedinţa convocată în data de 13 noiembrie de către primarul PSD Mihail Genoiu consilierii liberali și cei de la USR-PLUS au refuzat să participe, astăzi, acestora li s-a plătit cu aceeași monedă. Aveau convocată o ședință, iar consilierii PSD și PER, dar și secretarul instituției, Nicoleta Miulescu au lipsit din sală.

Liberalul Marian Vasile susține că au fost întocmite toate formalităţile pentru a convoca această şedinţă, acuzând consilierii PSD și PER de lipsă de „bunăvoinţă politică”.

„Majoritatea din Consiliul Local, legal constituită, este prezentă la această şedinţă leagl constituită de către consilierii PNL, USR şi PLUS. Suntem prezenţi 12 şi doi supleanţi. După cum constataţi, colegii de la PSD şi PER nu sunt prezenţi, şi nici doamna secretar. Noi am făcut toate formalităţile pentru a convoca această şedinţă. Vom solicita secretatului UAT Craiova un raport cu privire la refuzul de a publica într-un ziar tipărit ordine de zi a şedinţei şi de a convova consilierii locali pentru şedinţa de azi. De asemenea, vom solicita în scris, pentru şedinţa următoare, o dovadă a jurământului doamnei primar, precum şi un raport detaliat, în condiţiile în care s-a ținut şedinţa. Vreau să subliniez că PSD şi PER nu au dat dovadă de bunăvoinţă politică pentru a debloca activitatea CL Craiova. Dacă toţi conilierii PSD şi PER se prezentau azi nu mai conta practic că nu au fost convocaţi de către secretarul unităţii şi am fi putut ţine şedinţa“, a declarat liberalul Marian Vasile.

Acesta a mai spus că vor mai încerca să convoace o nouă şedinţă pentru ziua de miercuri, 18 noiembrie.