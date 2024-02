Ședință tensionată la Guvern. Liderii Coaliției ajung pentru prima dată față în față după ultimele atacuri și amenințări cu demisia sau ruperea Coaliției. Este ultima negociere pe care liderii PNL și PSD o vor purta pentru a vedea dacă ajung la un concens cu privire la comasarea alegerilor. Este, practic, sedința decisivă pentru soarta alianței politice. Blocajul politic a pornit de la candidatul comun pentru Cotroceni. Nici PSD și nici PNL nu vor să renunțe la oportunitatea de a da președintele, iar acum în Coaliție se discută cu mandatul pe masă.

Liderii ambelor partide vin la masa negocierilor cu mandate clare din partea membrilor de partid.

Social-democratii, pe de o parte, au mandat clar sa nu renunte la candidat propriu la prezidentiale. Practic, acestia ar vrea sa fie cei care dau candidatul pentru Palatul Cotroceni. La schimb, ar fi dispusi sa cedeze puterea Executiva. Mai exact, Nicolae Ciuca ar putea deveni, in acest scenariu, premier, iar la Primaria Capitalei ar putea fi sustinut un candidat din partea PNL. In plus, social-democratii iau in calcul ca alianta sa fie una oficiala, care sa fie inregistrata la Tribunal.

Daca este sa ne uitam la ce isi doresc cei din PNL, acestia vin, practic, cu aceeasi pretentie, si anume sa nu cedeze candidatul la prezidentiale.

PNL si-ar dori, astfel, ca Nicolae Ciuca sa obtina fotoliul de la Palatul Cotroceni, in timp ce puterea Executiva sa ramana in mainile social-democratilor. Liberalii ar fi dispusi sa renunte la functia de premier, cat si la cea de primar general al Capitalei, de Comisar European, dar si la sefia Camerei Deputatilor.

Negocierile finale vor avea loc astazi, PSD si PNL fiind asteptate sa se inteleaga asupra uneia dintre aceste variante sau sa gaseasca o cale de mijloc, altfel camasarea alegerilor nu va mai avea loc.

1. OFERTA PSD PENTRU PNL

Candidat comun la prezidențiale:

Premier: Nicolae Ciucă

Primar General: Sebastian Burduja

*alianță oficială înregistrată la Tribunal

SURSA: Realitatea PLUS

2. OFERTA PNL PENTRU PSD

Candidat comun la prezidențiale: Nicolae Ciucă

Premier: Marcel Ciolacu

Primar General

Comisar European

Șefia Camerei Deputaților

SURSA: Realitatea PLUS

Sursa: Newsinn