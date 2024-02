Scandal între prefectul de Olt Mario De Mezzo și primarul din Slatina, Emil Moţ. Edilul îl acuză pe prefect că foloseşte autoturismul Prefecturii pentru a-i hărţui familia. Pe de altă parte și prefectul de Olt face acuzații grave la adresa primarului. Acesta susține că își face lucrări în propria curte folosind mașinile și utilajele din subordinea primăriei.

Primarul Emil Moţ a prezentat clipuri de pe camerele de supraveghere de la casa socrului său din comuna Slătioara. Edilul susține că prefectul ar fi venit la poarta gospodăriei cu mașina instituției. În imagini se vede cum prefectul fuge de la fața locului când îşi dă seama că cineva din interiorul curții l-ar putea observa.

Primarul din Slatina susține că și fiul său i-ar fi spus speriat că o mașină străină se află la poartă și că este hotărât să-l dea în judecată.

Acuzații grave vin însă și din partea prefectului de Olt care povestește că mașinile primăriei sunt folosite abuziv.

Primarul Emil Moț a mai ajuns în atenția publică și din cauza averii pe care o deține. Potrivit presei locale, acesta ar avea o vilă imensă pe un teren trecut însă în acte pe numele socrului său, și el director la o companie din subordinea primăriei.

„Palatul de două milioane de euro este al vătafului Moț. Sigur, este pe numele socrului său. Eu m-am dus să verific faptele și eram în timpul serviciului, normal că m-am dus cu mașina Prefecturii. Ei sunt bugetari de carieră. Să ne ajute vătaful Moț, oamenii proști ai acestei țări, care muncim o viață și nu am reușit să ne facem o proprietate de două milioane de euro. Să facă cursuri de educație financiară. I-am deranjat că am venit să arăt jafurile și hoțiile pe care le fac în Slatina de 8 ani de zile”, a spus Mario De Mezzo, la Realitatea PLUS.