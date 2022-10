Sunt în plină desfășurare exerciții militare pentru pregătirea soldaților în caz de război în mai multe județe din țară. Ministerul Apărării susține că în aceste exerciții militarii sunt pregătiți pentru un eventual pericol asupra țării. La Craiova, aproximativ 300 de rezerviști au fost implicați în exerciții.

La Craiova a fost mobilizare amplă. Cetățeni români, bărbați și femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă sunt luați în evidență ca rezerviști.

Soldații au fost instruiți cum să tragă cu arma și cum să se apere în cazul unui posibil atac.

Unul dintre cei care s-au pregătit, în Dolj, este plutonierul adjuntant Gigi Marica. El a declarat că astfel de exerciţii sunt benefice, dar că s-ar putea ca pregătirea să fie mai intensă.

“Anul trecut am trecut în rezervă, tot din sistemul militar, unde am activat timp de 30 de ani. Am îndeplinit mai multe funcţii şi am hotărât să revin ca militar rezervist voluntar pentru a continua întâlnirile cu colegii şi a participa la activităţile pe care le desfăşurăm împreună. Exerciţiul de astăzi a fost desfăşurat în condiţii foarte bune, ne-am reîntâlnit şi am participat la o şedinţă de tragere cu armamentul individual din dotare.

Se poate face o pregătire mai intensă, mai des, şi cu militarii rezervişti.

Am ales să vin voluntar, tocmai pentru că am fost în sistem şi îmi place să continui această activitate”, a afirmat rezervistul.

Exerciţiile de acest tip se planifică şi se organizează periodic în toate judeţele ţării, în baza Planului verificării stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în anul premergător desfăşurării acestora.

Sursa: Realitatea de Dolj