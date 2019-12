Contractul pentru lucrările de modernizare a primului tronson al drumului județean 561A, cuprins între localitățile Giurgița și Moțăței, a fost scos la licitație, miercuri, anunță reprezentanții CJ Dolj.

Investiția va fi realizată în cadrul unui proiect cu finanțare europeană în valoare de 27,8 milioane de euro, implementat printr-un apel al Programului Operațional Regional 2014 – 2020 dedicat Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

„Miercuri, fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul privind organizarea licitației în urma căreia va fi atribuit contractul de modernizare a primului tronson din drumul județean 561A, un tronson cu lungimea de aproximativ 40 de kilometri, care conectează localitățile Giurgița, Urzicuța, Afumați, Băilești și Moțăței, deservind o zonă cu o populație de peste 35.000 de persoane. Constructorul desemnat va avea la dispoziție doi ani pentru a duce la bun sfârșit această investiție, de altfel una complexă, având în vedere faptul că, pe lângă realizarea părții carosabile, ea mai include o serie întreagă de lucrări, fie că vorbim despre construirea sau reabilitarea de podețe și poduri, fie despre amenajarea de parcări, intersecții cu drumurile laterale, trotuare, treceri pentru pietoni sau stații de autobuz”, a declarat Ion Prioteasa, președinte CJ Dolj.

Documentația pentru cel de-al doilea tronson al acestui drum, care pornește din zona comunei Moțăței și ajunge la limita județului, către Mehedinți, în privința organizării licitației, urmează a fi validată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

„Într-un stadiu avansat se află și procedurile privind cel de-al doilea tronson al acestui drum, care pornește din zona comunei Moțăței și ajunge la limita județului, către Mehedinți, documentația pentru organizarea licitației așteptând în prezent validarea din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Decizia noastră, atunci când am inițiat demersurile pentru modernizarea acestui drum cu o lungime totală de aproximativ 70 de kilometri, a fost aceea de a-l împărți în două segmente, tocmai pentru a ne asigura că vom obține fonduri europene măcar pentru unul dintre ele. Bucuria a fost cu atât mai mare, în primăvara acestui an, când ambele proiecte au primit aprobarea și am putut semna cele două contracte de finanțare, a căror valoare cumulată se apropie de 48 de milioane de euro. Vorbim despre o lucrare pe care Consiliul Județean Dolj nu ar fi putut s-o realizeze, din surse proprii, decât dacă ar fi direcționat timp de câțiva ani întregul buget destinat investițiilor doar către modernizarea acestui drum”, a conchis președintele CJ Dolj.

Contractul pentru executarea lucrărilor de modernizare a drumului județean 561A Giurgița (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan – Moțăței Gară – Moțăței (intersecție DN 56), tronson 1, are o valoare estimată de 99.402.464,15 lei, fără TVA, ofertele pentru participarea la licitația deschisă putând fi depuse până la data de 10 februarie 2020.