Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență i-a avertizat pe români să NU mai plece în Grecia, în zonele afectate de incendii. Secretarul de stat în MAI spune că evacuările din Rhodos au loc în fiecare minut, iar insula este complet impracticabilă pentru turiști. Incendiile ar putea lua amploare și în Corfu. Despre canicula din țară, Raed Arafat a anunțat că nu va fi convocat un Comandament de urgență pentru că deciziile au fost transmise la nivel local.

Șeful DSU – Raed Arafat a anunțat public că românii care aveau programată vacanțe în insulele din Grecia afectate de incendii NU ar trebui să mai meargă. Secretarul de stat a precizat că sunt evacuări masive din insulele Rhodos, probabil că urmează și din Corfu. Peste 130 de români sunt trimiși să se lupte cu flăcările care au mistuit Grecia.

Raed Arafat, mesaj pentru cei care pleacă în vacanță în Grecia

„Clar, cei care aveau în Rhodos vor trebui să evite să meargă, dar în celelalte zone nu avem informații. Nu putem spune să-și anuleze concediile. Dar Rhodos nu este practicabil, nu se poate merge acolo”, a avertizat Raed Arafat, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

„Pompierii noștri acționează în două zone deja. Una în jurul Atenei. Format din 50 de persoane, redirecționat către Rhodos. A ajuns astăzi în jurul orei 7.00. Evacuările de acolo se fac de către autoritățile elene. Dacă va fi nevoie de un sprijin suplimentar, acest lucru îl vom face”, a adăugat șeful DSU.

Raed Arafat: NU va fi un Comandament de urgență pe caniculă, pe țară

„Toate recomandarile pentru fiecare judet, am transmis la toate prefecturile. Avem incendiile de vegetație uscata, nu de pădure, din care o parte sunt intentionate. Am sfatuit populatia si am cerut insistent sa nu se mai aprinda. În cazul în care acest lucru se întâmplă, se deschide dosar penal.

Nu necesita un comandament la acest moment, am solicitat prefecturilor sa asigure mai ales persoanele vulnerabile, au fost convocate comitetele judetene si fiecare a primit insarcinarile necesare pentru a activa in această perioada.

Dacă va fi nevoie, se va face rapid.

La acest moment lucram prin centrul de la minister incat nu se pune problema unui comandament”, a anunțat Raed Arafat, în exclusivitate la Realitatea PLUS.