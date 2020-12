Un preot din Craiova a transmis un mesaj după ce Ringo Dămureanu, fost sindicalist, în prezent deputat al judetului Dolj, a aruncat masca de protecţie în interiorul Prefecturii. Parlamentarul a spus că măştile sunt neconforme şi oamenii sunt obligaţi să le poarte. Totul s- a intamplat la evenimentul de înmânare a certificatelor care atestă calitatea de parlamentar.

Preotul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, Marcel Răduţ Selişte, i-a transmis lui Ringo Dămureanu un mesaj prin care subliniaza faptul că gestul pe care l-a făcut este ridicol şi ar trebui să meargă într-o secţie Covid şi să vadă ce înseamnă suferinţa bolnavilor infectaţi.

„Domnule deputat, am citit în presa locală despre gestul dumitale de bravadă adolescentină făcut la ceremonia de înmânare a certificatelor de parlamentari desfăşurată astăzi la Prefectura Dolj, când ţi-ai scos masca medicală şi ai azvârlit-o pe masă. Coincidenţa face ca tot astăzi – probabil chiar la ora la care dumneata participai la această ceremonie pe care ai încercat să o arunci în penibil cu gestul ridicol pe care l-ai comis – să fiu în Secţia de ATI 4 – Covid a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, împlinindu-mi datoria firească pe care o am ca preot de spital, la patul de suferinţă al bolnavilor, spovedindu-i şi dăruindu-le Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în temeiul libertăţii religioase pe care o garantează Constituţia ţării şi legislaţia Uniunii Europene:, a scris preotul Selişte pe pagina sa de socializare. „Dincolo de propaganda politică…” „În Secţia de ATI 4 – Covid am văzut suferinţa şi chinul bolnavilor infectaţi cu SARS-CoV-2 (Covid 19) şi efortul extraordinar pentru salvarea acestora depus de colegii mei din Spital, cadrele medicale care lucrează în secţie. Gestul dumitale penibil – care, paradoxal, deşi se constituie în aruncarea unei măşti medicale, exprimă de fapt, căderea măştii electorale pe care dumneata ai purtat-o când ai cerut voturile românilor – mă determină să te invit, în calitatea de deputat nou dobândită (şi despre care încep să cred că nu-ţi este potrivită), să vizitezi o secţie ATI Covid. Sunt convins că vei afla dumneata o cale legală pentru a organiza o astfel de vizită… Evident, bravada asta puerilă nu-ţi va fi îngăduită, căci vei fi obligat să porţi (cum am făcut şi eu, astăzi) echipamentul de protecţie, însă cred că dumneata, ca deputat de Dolj, vei face acest mic sacrificiu de a te îmbrăca în echipamentul de protecţie, pentru a fi alături de bolnavii infectacţi cu SARS-CoV-2 (Covid 19), cetăţeni pe care-i reprezinţi în Parlamentul României. Te va ajuta să înţelegi, dincolo de propaganda politică şi de teoria conspiraţiei, cât de mare este suferinţa bolnavilor infectacţi cu SARS-CoV-2 (Covid 19) şi cât de dificilă este munca personalului medical care luptă pentru a-i salva”, a continuat preotul craiovean. „Îl rog pe Dumnezeu să te ferească de infectarea cu SARS-CoV-2 (Covid 19) şi să nu fie nevoie vreodată să te vizitez, pentru motive duhovniceşti, în salonul din Secţia 4 ATI Covid a spitalului unde slujesc Bisericii lui Hristos şi semenilor mei. Dumnezeu să te lumineze, domnule deputat!” – Pr. Marcel Răduţ Selişte, preotul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Când a luat cuvântul, la evenimentul de înmânare a certificatelor care atestă calitatea de parlamentar, deputatul şi-a dat masca jos şi a spus că cele mai multe astfel de produse existente pe piaţa din România nu sunt conforme.

Sursa: Realitatea de Dolj