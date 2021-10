Doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova au primit un mesaj de mulțumire, într-una dintre diminețile acestei săptămâni, după ce au ajutat o familie de gorjeni, rătăciți în municipiu, să ajungă la aeroport.

,,Mă numesc Emilia! Nu am numele sau datele de contact ale poliţiştilor care ne-au ajutat sa ajungem la aeroport în dimineaţa zilei de 24 octombrie, orele 4:30. Ne-am pierdut la semafor în Craiova şi poliţiştii s-au oferit să ne arate drumul spre aeroport. Am ajuns cu bine! Doresc să le mulţumesc”, un asemenea mesaj au primit, săptămâna aceasta reprezentanții IPJ Dolj.

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Dolj, Mihaela Sadoveanu, în dimineaţa zilei de 24 octombrie, Costel şi Marius, doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Craiova, în timp ce desfăşurau o acţiune pentru prevenirea accidentelor de circulaţie, pe strada Calea Severinului, din Craiova, au observat un autoturism, care părea să circule cu viteză.

Au oprit mașina prin folosirea semnalelor acustice şi luminoase ale autospecialei, stabilind că în autoturism se aflau un bărbat de 30 de ani, conducătorul autoturismului şi doi pasageri, un bărbat de 60 de ani şi o femeie de 50 de ani, toţi din judeţul Golj.

Întrucât șoferul părea foarte obosit si agitat, poliţiştii au efectuat testarea acestuia cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Acesta s-a conformat solicitărilor poliţiştilor, însă i-a rugat ca verificările să dureze cât mai puţin, deoarece în cel mai scurt timp, trebuia să ajungă la aeroport, de unde femeia urma să decoleze cu destinaţia Londra, iar acesta să ajungă în judeţul Gorj, pentru a merge la serviciu.

„Constatând că totul este în regulă, aflând mai multe detalii de la cele trei persoane, care au povestit că, nefiind din judeţ, s-au rătăcit prin oraş şi realizând că nu mai pot ajunge în timp util la aeroport, colegii noştri au luat hotărârea să îi ajute.

Astfel, pentru a preveni un eventual eveniment rutier, generat de oboseală, dezorientare şi presiunea timpului şi convinşi că distanţa pe care o mai aveau de parcurs nu le permitea să ajungă în timp util, colegii i-au condus către aeroport. Şi drumul, parcă, a fost mai scurt! Femeia a ajuns cu bine în Londra, de unde ne-a trimis mesajul de mai sus”, a spus reprezentanta IPJ Dolj.

Cei doi polițiști au menționat că abia după ce s-au asigurat că totul este în ordine cu șoferul au luat decizia să îi ajute.

,,Am observat că era agitat, ulterior am stabilit că este în regulă şi am înţeles motivul agitaţiei! Aşa că am hotărât să îi ajutăm! Este un lucru firesc, omenesc! Ne bucurăm că au ajuns cu bine” este mesajul celor doi agenți.