Primul autobuz electric cumpărat de Primăria Craiova va ajunge, miercuri, în parcul auro al RAT Craiova SRL, anunță, într-o postare pe Facebook, edilul municipiului, Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a mai spus că până în luna iulie a acestui an alte 15 autobuze electrice vor ajunge în Craiova.

„Primul autobuz electric achiziționat de Primăria Craiova a ajuns in tara si va intra, de maine, in parcul auto al RAT Craiova. Va avea 18 metri lungime, o lățime de 2,55 m si o inaltime de 3,48 m. Capacitatea este de 40 de locuri pe scaune si 94 in picioare, iar pentru persoanele cu dizabilitati este prevazut un loc. E dotat cu aer condiționat, supraveghere video cu 8 camere digitale color, prize de încărcare pentru telefon si laptop la toate locurile de la geam, 4 indicatoare de traseu si unitate audio pentru anunturi vocale. Pana in luna iulie urmează sa sosească încă 15 astfel de autobuze”, a scris primarul pe pagina de Facebook.