Analistul politic Miron Mitrea a comentat, în emisiunea „Culisele Puterii”, duelul momentului între gruparea Iohannis-Hellvig și Coldea-Kovesi, în perspectivă pregătirilor febrile pentru alegerile din 2024.

„Să nu o subapreciem pe Codruța Kovesi. A reușit să navigheze politic în perioade dificile. Legat de activitatea de procuror, nu pot să mă pronunț, dar ca politican este bun. Eduard Hellvig nu a lansat vorbe în vânt, acum două săptămâni. Este un comunicator bun și un politician inteligent. El a spus și de cei care stau în spatele unor afaceri și polticieni, adică, binomul sau, cum îl știue mai toată lumea, statul paralel. Le-a spus acestor oameni să nu mai facă jocurile pentru 2024. Acești oameni au contraatacat cu Codruța Kovesi, pe care au adus-o la București. Ea a transmis că cei din statul paralel nu se vor retrage. Și Liviu Dragnea a fost trimis târziu în judecată, nu doar Sebastian Ghiță. Cei doi au dosarele plecate în instanță abia acum, când e nevoie ca poporul să vadă acțiune. Kovesi nu a venit special pentru candidatura sa la prezidențiale, ci pentru a da un ajutor echipei din care face parte, Coldea și compania. Îl atacă pe Iohannis, în mod clar, anunță că pune DNA pe el și echipa lui. Iar din echipa președinelui face parte și Eduard Hellvig. Totuși, dacă erau puternici, nu aveau nevoie de o astfel de demonstrație de forță. Există o zicală: Dacă ești puternic, fă-te slab, dacă ești slab, dă-te puternic. Dragnea și Ghiță aveau dosare de mult timp, dar sunt băgați la înaintare acum ca să se vadă că se poate.

Acum ar trebui să lovească ceilalți. Vedem tot felul de anchete, descinderi, percheziții, la firme unde sunt mulți bani, acolo unde PNRR are multe sume de decontat. Cred că acolo sunt tentaculele lui Coldea-Kovesi, iar Hellvig taie tentaculele. De obicei, începi cu cei mici, iar apoi treci la conducere. Am văzut acțiuni de la DIICOT, poliție, în fiecare săptămână câte 3-4 deschideri. Am văzut și vom mai vedea. Legat de care e echipa bună, toți oamenii au lumină și întuneric, în ei. Eu, cu echipa veche, am avut probleme personale, deci sunt subiectiv. Tabăra lui Iohannis este mult mai conectată în zona internaționala, chiar dacă el a fost criticat pentru politica inexistanta în plan intern. Totuși, afară a fost bine conectat”, a declarat Miron Mitrea.