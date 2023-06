Doctorii din țara noastră își dau demisia din contractele suplimentare de gărzi, iar acest lucru va crea un haos în sistemul medical. Peste 10% dintre doctori au semnat pentru acest lucru, iar de la 1 iulie iau în calcul declanșarea grevei generale din cauza salarizării.

Medicii romani isi dau demisia din contractele suplimentare de garzi. In prezent, 10% dintre medici au semnat sesizarile trimise la Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii pentru demisia din gărzile suplimentare Acest lucru va crea un haos in tara. In plsu de asta, este luata in calcul si o greva generala, ce ar putea fi declansata de la 1 iulie.

„În cadrul protestelor organizate de Federația „Solidaritatea Sanitară”, cca. 10% dintre medicii care efectuează gărzi suplimentare normei de bază au aderat deja la acțiunea Demisia din contractele de gărzi suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază).

În această fază a protestului pentru toți medicii care semnează pentru participarea la această acțiune de pe platforma dedicată protestului în numele lor este transmisă către unitățile sanitare Înștiințarea privind intenția de a demisiona din contractele aferente gărzilor suplimentare.

În același timp, Înștiințarea privind intenția de a demisiona este transmisă, în mod individual, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Guvernului. Forma de transmitere constituie în sine o modalitate de protest, instituțiile statului luând cunoștință de nemulțumirile legitime ale fiecăruia dintre acești profesioniști din Sănătate”, se arată într-un comunicat de presă a Federației „Solidaritatea Sanitară” din România.

Potrivit sursei citate, această formă de protest este îndreptată împotriva modalității în care este recompensată contribuția la asigurarea continuității serviciilor medicale în acest moment și în proiectul noii legi a salarizării, ea vizând totodată susținerea celor 10 revendicări ale federației.

„Acțiunea este una de avertizare precoce, menită să determine Guvernul să identifice soluțiile necesare pentru onorarea revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară”. Guvernanții trebuie să aibă în vedere riscurile acestei forme de exprimare a nemulțumirii medicilor față de recompensa acordată pentru contribuția la asigurarea continuității serviciilor medicale. Desfășurarea acestei forme de protest trebuie înțeleasă și în contextul în care Ministerul Muncii încearcă să blocheze dreptul la o grevă legală prin refuzul de a concilia conflictul colectiv de muncă, iar Guvernul practică dialogul social preferențial.

Având în vedere acțiunea specifică desfășurată, protestul constituie o avertizare și raportat la o altă formă de-a acționa a profesioniștilor din sănătate, respectiv plecarea din sistemul public de Sănătate. Decalogul revendicărilor Federației „Solidaritatea Sanitară” , ce conține atât solicitări de natură salarială cât și o serie de reforme menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților din sănătate și calitatea serviciilor medicale, are ca scop implicit demersurile necesare pentru menținerea profesioniștilor în sistem. (…)

În privința utilității sociale a măsurilor solicitate, Federația „Solidaritatea Sanitară” a demonstrat Guvernului și cetățenilor preocuparea pentru interesul pacienților, indicând dovezile care arată că reașezările salariale au un semnificativ impact pozitiv asupra calității serviciilor medicale. Orice sume cheltuite cu profesioniștii din Sănătate trebuie considerate bani investiți în calitatea serviciilor medicale”, mai arată sursa citată.

Cele 10 revendicări ale Federației „Solidaritatea Sanitară”

1. Acordarea tuturor drepturilor prevăzute de actuala lege a salarizării:

a. Acordarea salariului de bază la nivelul anului 2022 pentru toți angajații din sănătate, inclusiv pentru CIM-urile aferente gărzilor suplimentare.

b. Raportarea sporurilor pentru condițiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA și muncitori sanitari.

c. Raportarea sporurilor de tură și pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.

d. Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.

2. Adoptarea proiectului de lege a salarizării (partea pentru sănătate) negociat cu Ministerul Sănătății (în forma stabilită cu partenerii sociali) și aplicarea acestuia prin acordarea a cel puțin 50% din diferența dintre salariile de bază actuale și cele prevăzute în proiectul de lege.

3. Acceptarea propunerilor Federației „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergență, încheierea și înregistrarea acestui contact colectiv de muncă.

4. Actualizarea valorii indemnizației de hrană luând ca referință salariul minim în plată și scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.

5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate

6. Creșterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE.

7. Aplicarea măsurilor de reformă a sistemului sanitar propuse de Federația „Solidaritatea Sanitară”, menite să crească calitatea vieții profesionale a angajaților și calitatea serviciilor medicale, acestea incluzând:

– Înlocuirea sistemului malpraxis cu despăgubirea pacienților pentru prejudicii

– Echivalarea competențelor asistentelor medicale absolvente de postliceală

– Introducerea sistemului de monitorizare a bolilor profesionale.

8. Reglementarea adecvată a timpului de muncă al angajaților din sănătate și acordarea drepturilor aferente activităților aferente, respectiv:

a. Recunoașterea timpului de muncă suplimentar desfășurat în cadrului schimburilor de tură

b. Recunoașterea îndeplinirii anticipate a stagiului complet de cotizare pentru angajații cu mai multe CIM-uri.

9. Finanțarea formării profesionale continue a profesioniștilor din sănătate.

10. Eliminarea dialogului social preferențial și a discriminării angajaților din Sănătate în privința dreptului de a iniția un conflict colectiv de muncă pentru drepturi de natură salarială.