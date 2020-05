Premierul Ludovic Orban a anunţat, la inceputul sedintei de Guvern de astazi, că Ordonanta de Urgenta privind masurile active pentru mentinerea somajului tehnic in cazul companiilor care vor ramane inchise si dupa data de 1 iunie va intra intr-o prima lectura, urmand ca zilele urmatoare sa aiba loc o noua sedinta a Executivului in cadrul caruia sa fie adoptat acest act normativ. Totodata, Orban le-a solicitat ministrilor Cabinetului sau sa grabeasca procedurile de aprobare a programului IMM Invest, dar si sa depuna cat mai urgenta rapoartele legate de modul in care a actionat Guvernul in perioada de urgenta, raport ce va fi prezentat Parlamentului.

„Am solicitarea către toţi miniştri să depuneţi rapoartele solicitate de doamna vicepremier Turcan. Deci, noi trebuie să pregătim raportul către Parlament privind modul în care a acţionat Guvernul în cele două luni de zile în care am fost în starea de urgenţă. Ca atare, miniştrii care mai au de trimis completări, solicitarea mea este să o facă cât se poate de repede, astfel încât, până la sfârşitul săptămânii, doamna viceprim-ministru, ne-am fixat ca obiectiv să finalizăm raportul”, a declarat Orban, în debutul şedinţei de Guvern de la Palatul Victoria.

Tot în ședința de astăzi Guvernul discută și câteva modificări pe care le-ar putea aduce la programul de finanţare pentru firme, cunoscut sub numele de IMM Invest. „Sunt două bariere pe care le eliminăm astăzi în urma discuţiilor cu sistemul financiar bancar. (…) Se propune renunţarea la cerinţa de instituire a ipotecii legale asupra universalităţii de bunuri mobile şi imobile aparţinând debitorului”, a anunţat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, înainte începerii şedinţei de Guvern.

Premierul a subliniat că nu are sens să soliciţi companiei garanţii asupra bunurilor atâta vreme cât statul garantează creditul obţinut de firmă prin programul IMM Invest. A doua modificare importantă ţine de certificatele pentru situaţii de urgenţă. „Era un element de ambiguitate în ceea ce priveşte modul de aprobare, dacă firma a fost afectată sau nu, acel certificat COVID – am eliminat această cerinţă de a fi aprobat de la caz la caz”, a mai spus ministrul Finanţelor, menționând că programul nu este destinat doar companiilor afectate de pandemie, ci tuturor firmelor.

Pe masa Guvernului au ajuns mai multe proiecte menite sa sprijine firmele afectate de pandemia de coronavirus. Astfel, sunt discutate si masuri proactive, masuri de stimulare a fortei de munca. Pentru firmele care isi reangajeaza personalul, statul va trebui sa suporte pana la 41,5% din salariul angajatilor pentru o perioada de trei luni.

Totodata, in sedinta trecuta a fost discutata o schema de sprijin pentru marile companii care urmeaza sa fie aprobata in sedinta de astazi. Practic, Guvernul a stabilit un plafon de 8 miliarde de lei pentru companiile care au o cifra de afaceri de peste 20.0000 de euro. Prin urmare, aceste companii vor putea obtine garantii fie de investitii, fie de lucru, credite ce vor fi garantate de stat in proportie de 80%.

In plus, si dobanda va fi subventionata in proportie de 50%.

La nivelul Executivului se fac si analize si asta pentru ca, de la data de 1 iunie, noi masuri de relaxare vor intra in vigoare.

Sursa: Realitatea Din PNL