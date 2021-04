Șoșoacă a declarat că s-a luptat un an pentru ca autoritățile să schimbe ordinul privind înmormântarea celor decedați din cauza Covid.

”A fost o luptă de un an pe care am purtat-o cu ceilalți avocați și cu oamenii din stradă. Ordinul s-a schimbat când a început și presa, în sfârșit, să vocifereze.

A fost un miting la Buzău. Am ajuns târziu, aproape se terminase, și am arătat acel sac. L-am luat de la o firmă de pompe funebre. Eu sunt rezistentă, mă duceam cu mama la IML. Am arătat acel sac și se vedea că are mânere. Apoi ni s-au transmis poze de la spitalul din Arad, oamenii erau aruncați pe jos.

În următoarele două zile s-a schimbat acel ordin și au început să spună ”nu știu”. Când ești ministru, primul lucru te interesezi ce în e subordinea ta, dacă respectă legea, demnitatea, onoarea”, a spus Șoșoacă.

Senatoarea a continuat criticile la adresa fostului ministru Vlad Voiculescu, făcând o acuzație extrem de gravă.

”Îi ceream mereu domnului Vald Voiculescu demisia. Am și vorbit de vreo două ori la telefon. Când Balșul a luat foc, dânsul mi-a răspuns râzând. Mi-a raspuns ”ce, sunt de vină eu?”, a mai spus Șoșoacă.