Există câteva trucuri pe care trebuie să le știm, dacă ne dorim să obținem un preț cât mai bun la zborurile last-minute. Putem scăpa de cozi, ori chiar să închiriem o mașină la destinație!

Prețurile biletelor de avion pot fluctua masiv, iar ce a costat într-o zi 600 de lei, a doua zi poate să ajungă la 2.000! Din fericire, experții ne oferă câteva trucuri utile, pentru a obține cele mai bune oferte la zboruri!

Nastro mai explică că prețurile cash sunt ridicate atunci când este vorba despre rezervări last-minute. Cea mai bună variantă pentru a economisi bani este să utilizăm punctele de recompense.

„Atunci când prețurile cash sunt ridicate, ceea ce se întâmplă de obicei în cazul rezervărilor last-minute, folosirea punctelor de recompense reprezintă cu adevărat cea mai bună variantă pentru banii dumneavoastră. Cât timp există locuri disponibile, companiile aeriene vă vor permite, în general, să folosiți puncte până în ziua plecării”, a mai spus Katy Nastro.

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că locurile disponibile pentru recompense pot fi limitate, odată ce zborul este aproape plin. Iar unele companii aeriene percep taxe suplimentare pentru rezervările last-minute. Cu toate acestea, este mai avantajos să rezervăm un zbor în utlimul moment cu puncte, ori mile, decât cu plată cash.

Cum se acumulează puncte prin sistemul de loialitate

Multe companii aeriene au programe de loialitate, prin care doresc să stabilească relații pe termen lung cu clienții lor. De obicei, acestea au ca scop fidelizarea clienților existenți, nu atragerea celor noi. Ele sunt dedicate persoanelor care călătoresc frecvent cu aceeași companie și pot oferi bonusuri precum închirierea unei camere de hotel, a unei mașini, ori alte bonusuri în timpul zborului.

De exemplu, United Airlines are programul Mileage Plus, Delta Air Lines are SkyMiles, iar British Airways ne oferă Executive Club. În funcție de distanță, clasa la care călătorim, ori prețul biletului, un client acumulează puncte, ori mile, ce pot fi folosite pentru bonusurile oferite de companie.

Bonusurile premiale pot fi folosite la obținerea biletelor, ori a unui upgrade și au o valabilitate limitată. În același timp, bonusurile calificate ne influențează nivelul de membru în acest program.

Compania EasyJet oferă programul EasyJet Plus, care ne poate ajuta să evităm cozile de la check-in și ne va putea permite să selectăm locurile din avion înaintea celorlalți pasageri, pentru doar 149 de lire sterline.

Pentru a obține prețurile cele mai bune, ideal este să rezervăm zborul cât mai devreme, să luăm în calcul aeroporturi alternative și să fim atenți la zilele în care are loc zborul.

Sursă text: Click.ro