Anca Alexandrescu: Ne întoarcem la discutia cu Adrian Nastase. Ati povestit dvs. ca avea o echipa care va urmarea, de teama sa nu ajungeti presedintele României. Ati fost apropiat de presedintele Iliescu. Eu, in vremea aceea, lucram cu Adrian Nastase si stiu exact disputele. A fost o disputa atunci. Dvs. spuneti ca se temea sa nu ajungeti presedinte, dar in randul apropiatilor era discutia ca Geoana era preferat de Iliescu si ca Iliescu il tot pregatea sa ia locul lui Nastase. Cum au fost lucrurile atunci?

Ioan Talpeș: Aia era mai tarziu, in 2004. Asta cu mine a fost in 2003. Eu l-am primit pe Bush cand a venit in Romania. Ar fi de ajuns sa vedeti articolul din Libertatea privitor la primirea pe care i-a facut-o Nastase. El nu trebuia să vină la aeroport pentru ca americanii cerusera sa nu vina el acolo.

A: Aveau o problema americanii cu Nastase?

T: Da.

A: Si cu Ponta?

T: Ponta nu conta.

A: Nu, nu la acel moment. (…) Nu corespundea Nastase cerintelor butoanelor respective? Cum nici Ponta nu a corespuns pentru ca nu a ajuns nici el presedinte…

T: Nu, eu m-am referit la altceva. La faptul ca trebuia sa executi niste lucruri convenite inainte, fara sa ti se ceara tie ceva.

A: In desemnarea presedintilor Romaniei conteaza butoanelor din spate? In alegerea lor?

Sunt convins ca da. Eu nu am cerut nimanui sa ma sprijine, nu am spus ca vreau sa fiu asa ceva. Nici nu imi doream. Cunosc mult mai mult decat in mod firesc se percepe din desfasuratorul evolutiei Europei si in conditiile raporturilor de putere.

A: De ce nu au vrut americanii sa fie Nastase la aeroport?

T: Nu mi-au explicat de ce, dar au spus ca nu. Si atunci, Iliescu a hotarat sa merg eu cu sotia sa-i primim pe Bush si pe sotia lui. Nu va mai spun ambasadorul lor de cate ori mi-a spus sa nu vina… I-am spus: Esti nebun? El e prim ministru. Pe mine m-a numit Iliescu, daca el mi-a spus sa ma duc eu ma duc si-l primesc. Dar eu nu pot sa-l opresc. Culmea, chiar asta a fost. Pentru ca ajungand acolo, la 10 minute a venit Nastase cu doamna. Asta sa faca apoplexie, ambasadorul. Zice Spune-i sa plece! Pai cum sa-i spun?

A: Cu ce gresise Nastase?

T: Habar nu am. Sau si daca stiu nu va spun dvs. Pentru ca uneori lucrurile exced conditia discutiei.

(…)

T: Eu consider absolut firesc si normal ca Washingtonul si Moscova… Deocamdata Bruxelles nu era amestecat in jocuri. Acum e cu totul altceva.

De ce nu a ajuns Victor Ponta președinte? Dacă a vorbit cu Putin, a vrut să facă ceva

A: Unii au venit cu lista To do de la Bruxelles…

T: Nu, To do list-ul era altul, e vorba de Ponta… Ca sa linistim lucrurile, eu i-am prezentat To do list-ul lui Ponta. Eu aveam destule conexiuni la Bruxelles. Si stiam ca, daca sunt facute niste lucruri, Romania avea acces intr-un joc urmator. Pentru finantari, chestii… Si avea o logica in desfasurator. Eu i-am dat-o. Nu eram în relații cu el, de colaborare… Dar mie mi se pare ca sunt obligat, chiar daca stau mai mult acasa, ca atunci cand am niste chestiuni foarte importante pentru statul roman sa-i anunt pe reprezentanti. Mi-a zis ca-mi va raspunde, nu mi-a raspuns. Ca dupa aceea sa vina cu to do list-ul, dar deja o terminase.

A: Adică ce i-ați dat a primit și de la Bruxelles.

T: Exact.

A: De ce nu a ajuns Victor Ponta presedinte?

T: Nu merita. El e un baiat istet, dar atat. (…) Dezvoltăm iar latura otomană și cazacă? Eu nu zic ca… Nu-s rele…

A: Vă referiți la Rompetrol și la relatia cu Turcia pe care o are domnul Ponta.

T: Nu numai acum, si atunci. Sigur, avea si atunci relatia cu Turcia. Dar nu asta e problema, e foarte bine să ai, numai trebuie să ții cont în ce mediu geografic te afli. Nu la ape și câmpii… ci geografie politică militara. Era lamentabilă abordarea…

A. De aici i s-a tras…

t: Noi continuăm să punem la punct lumea… Sa ne stabilim noi ce urmeaza sa facem. O aberatie! Cum sa gandim in termenii astia?

A: Ponta gândea că puteam să contăm in jocul acesta. Era o utopie?

T: Putem conta, dar nu noi, ci trebuie sa contam impreuna cu altcineva. Categoric tara… Să demonstrezi celuilalt de ce aceasta tara este fundamentala pentru promovarea intereselor lui si de ce raportul general geo-politic, harta Romaniei are o anumita semnificatie care inseamna ceva pentru toti din jur…

A: Incercarea lui Ponta de a se lipi de Serbia, Bulgaria.. au fost ideile lui sau au fost sugerate?

T: In cazul ca a vorbit cu Putin, ca eu nu stiu, inseamna ca a vrut sa faca ceva. Dar vreau sa intreb ce garantii a dat Putin. Toata Europa este in discutii, si la ora actuala, pe nivelul procentajului stabilit de Churchill la Moscova. Deci noi am rămas tot pe 10-90, Bulgaria pe 30-70 , Polonia… păi, ce, noi ne comparăm cu Polonia? Nu la nivelul actual.. Polonia a fost factor militar, factor în război.. atacată.. Din cauza Poloniei s-a declansat Al Doilea Razboi Mondial. Cehia, la fel. Noi suntem impreuana cu germanii… Si noi vrem ce? E rusinos! Lipsa de înțelegere intre oamenii politici la ora actuala din Romania este rusinoasa, e tradatoare. Nu pot să cred că sunt atât de necunoscători.

Privatizările din România. Șpăgi negociate la nivel înalt?

A: Mai avem oameni politici?

T: Nu stiu… Sunt principalul vinovat ca Romania a intrat in NATO, si nu in Uniunea Europeana. Cred ca va aduceti aminte de cand fusesem nominalizat ca prim vicepriministru in 8 martie, dupa ce in ianuarie fusesem in toata presa, alimentata de la Palatul Victoria spunea ca Iliescu isi pune omul ca sa-l controleze pe Nastase. De unde? Fusese cat se poate de simplu. In ianuarie fusesem chemat la Bruxelles și mi s-a spus că Romania nu face parte din gruparea care negociaza pentru NATO, ca am fost scosi de pe lista. Am rămas stupefiat pentru ca stiam ca asta insemna o reluare a discutiilor abia prin 2011. Si atunci mi-au zis: Pentru ca… Si mi-au spus lucruri care sunt rusinoase sa le spun si acum. Mi-au zis: Noi nu credem în guvern… Si am zis: Cum nu credeti in guvern? Si zice: Sa te pună pe tine prim ministru… Deci nu discutam cu aia de pe strada la Bruxelles. Atunci am spus: Domne, vorbiti serios? Tot ne acuzati ca nu suntem democrati. Păi eu sunt ofițer, cum să fiu eu prim ministru?.. Păi asta e un partid, îl are pe Năstase in frunte, el e premier… Zic: Cine sa ma puna? Iliescu. Zic: Intelegeti ca nu poate sa ma puna nici chiar daca ar vrea? Nu, ca daca Iliescu vrea te poate pune.

A: Deci Năstase nu avea probleme doar cu americanii, ci si cu Uniunea Europeana.

T: Nu stiu daca avea probleme, eu va spun ce mi s-a intamplat. Si atunci am zis: Si eu ce să fac în situația asta? Zice: Te duci la Iliescu si ii spui sa te puna prim ministru. Zic: Asa ceva nu se poate si chiar daca s-ar putea as refuza eu pentru ca eu nu sunt om adus de pe marginea drumului. Eu cred că sunt cineva și țin la ideile mele… Zice: Atunci ar fi bine să vă gândiți pănă mâinie dimineata… A doua zi ne-am intalnit din nou. I-am spus: Eu cel mult pot să-i cer lui Iliescu să ma puna vice prim ministru.. și să mă ocup de aceaste problematici care pe dvs. va deranjeaza, daca aveti incredere in mine.. Pai poti sa o faci? Da, pentru ca ma va sustine Iliescu. Bun… am venit în țară și m-am dus iliescu… I-am spus: Asta e situatia, așa văd aia de la Bruxelles.. Să mă ocup de treaba asta până la sfarsitul anului.. Pentru ca trebuia sa se anunte in octombrie daca suntem cu adevarat. A spus: Du-te si vorbeste cu Nastase. A luat telefonul, i-a spus lui Noastase: Uite, vine Ion la tine ca asa e situatia, ca aia… Eu il cunosc pe Nastase din 74. Și i-am spus exact ce mi s-a intamplat la bruxelles.. I-am spus: Înțelege că eu nu vreau altceva si ca nu vreau nici asta, dar ăștia au luat-o pe asta… Era prin 26 ianuarie.. Dar au spus: Trebuie sa anunti ca voi fi prim vice prim ministru până pe 8 martie. Pe 8 martie m-a numit și am intrat în relații cu Bruxelles de pe pozitia in care puteam sa fac ceva. Pușcaș era subordonatul meu… Intrebati-l cum s-a facut. Și apoi a venit când a fost anuntat ca Austria trebuia să ne faca nominalizarea si sa ne susțină candidatura.. Si dintr-o data s-a intrunit guvernul austriac si a anuntat ca nu, cu motive economice. Pentru ca iar se intamplase ceva de circul lumii. La o astfel de privatizare i se ceruse 12 milioane de dolari. Nu Petrom…

A: Austriecilor li se ceruseră 12 milioane?

T: Da. Si aia mi-au dat inregistrarea. (…) Austriecii si acum plang pentru banii pe care i-au dat pentru BCR. Pentru ca au fost la un nivel cu adevarat… Mie mi s-a oferit să fiu viepreședinte la BCR, cu un salariu monstruos. Nu am vrut să fiu bancher. Astea sunt negocieri, găsești pe unul cu care sa rezolvi asta sa raspunda si ti se intampla. Gasesti un idiot ca mine, să știți că nu vorbesc zadarnic.. idiot vine din greacă, om cu idei… (…) Eu am plecat la Viena. Și am venit cu, dupa ce s-a reintrunit guvernul austriac cu mine de fata, si a aprobat, a sustinut sustinerea Romaniei. De ce eu am putut? Pentru ca eu nu am luat niciodata niciun euro de la cineva și știu toți cine ia sau nu ia.

A: Din acest motiv se crease atunci percepția că România este țară coruptă… De fapt aceasta a fost cea mai mare problemă, că se cereau bani pentru aceste privatizări?

T: Nu, eu cred că aici trebuie privit mai profund: se venea cu ofertele, nu se cerea. Ăla a fost un caz aparte pe care eu îl menționez aici… cu scandal mare. În colo, ei veneau și negociau, desfășurau, îi găseau.. asta e calitatea oamenilor. Noi mereu vorbim că alți ne fac, dar eu vă spun că e și adevărul ăsta cum e și adevărul celălalt. (…) De ce dupa aceea, dupa ce eu am mers acolo, am si participat la sedinta guvernului ca invitat… au dat declaratia de sustinere?

Grupul de la Cluj: Vasile Dîncu și șefii SRI, discuții de taină

A: Pentru că ați amintit de domnul Pușcaș, un profesionist extraordinar, mai ales că vine de la cluj, vă întreb desptre grupul de la Cluj. Mai ales că astăzi unul din exponentii Grupului de la Cluj, dl. Vasile Dincu este presedintele Consiliului National al PSD. Mai mult decat atat, il sustine in continuare pe Victor Ponta și sustine o apropiere a lui Ponta de PSD.

T. Eu am fost membru al PSD din 2004 până în 2005. Eu nu m-am mai întalnit cu un membru PSD de 10 ani. Nu stiu si nici nu vreau sa stiu. Dar, privitor la Cluj, eu, venind de la Cluj, si eu am fost… si pe unii dintre ei ii cunosteam. Ba chiar eu i-am recomandat pe unii. Pe domnul Rus. Care făcea o figură de personaj capabil, care putea să facă niște lucruri, care cunoștea niște relationari, care era într-un desfășurător cat se poate de normal.. E adevărat că el, spre exemplu, ajungând ministru de Interne, a fost unul dintre cei cu care eu am avut mereu dispute…

A: Dar nu a făcut ce vă așteptați să facă?

T: Nu, nu, e vorba despre altceva. Nu să joci cărți care nu au de-a face cu politica statului… m-a acuzat la CSAT cu un dosar plin de fabulații.. Si atunci eu i-am spus lui Iliescu ca ce spune e o aberatie, dar dacă se dovedește o singură reală, eu îmi dau demisia.. dacă nu, să și-o dea el. Mulți s-au întrebat de ce și-a dat el demisia.

A: Și despre domnul Dîncu?

T: Pe domnul Dâncu l-am susținut chiar la Năstase.

A: Din cauza sau datorită dvs. a ajuns în guvern?

T: Nu, înainte, când era un sociolog.. am fost la o întâlnire, desi eu nu eram membru PSD. Mi s-a parut un tip capabil.. De cel puțin 10 ani..

A: A fost lângă toți președinții PSD: Ponta, Dragnea…

T: Dar de ce nu?

A: A stat la masa SRI-lui unde se discutau dosare penale..

15 ani de tăcere: nașul Talpeș și finul Maior

T: Dincu era un personaj cu o pozitionare la ierarhia intelectuala a Clujului cu oameni pe care si eu i-amcunoscut si care eu am crezut din inima ca oamenii astia pot sa reprezinte o forta in sustinerea Romaniei.

A: A fost un apropiat al lui George Maior.

T: da, si eu i-am fost inclusiv nas lui Maior.

A: Si?

T: N-am vorbit cu Maior de 15 ani. Pentru ca asa se intampla lucrurile. Stie el… E mai destept decat pare. Daca eu sunt important sau nu.

A: Si atunci de ce nu mai vorbeste cu dvs.?

T: Nu el nu mai vorbeste. Eu nu mai vorbesc cu el. Pentru că mi s-a părut că nu e cel care eu m-am așteptat.. Cu Dincu nu am avut decat foarte rar discutii. Cu Pușcaș am avut.

De ce vrea Vasile Dîncu întoarcerea lui Victor Ponta în PSD

A: Dincu tot insista ca Ponta trebuie sa se intoarca la PSD.

T: Din punct de vedere am verbiajului, Ponta este necesar la PSD. Eu cred ca el e tehnicianul care face…

A: Mai are vreo șansă Ponta în politică?

T: Nu știu asta .. dar ca capacitate de combinat, el este..

A: E suficient? Nu îti trebuie și caracter și multe alte lucruri?

T: Aici e marea problemă.. de aceea nu vă răspund dacă mai are vreo șansă.