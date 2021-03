Activitatea din piețe a cunoscut, în ultimul an, diferite etape, fiind unul dintre sectoarele grav afectate de ordononațele militare. Despre cum s-au adaptat comercianții la aceste schimbări, despre cum cei care administrează sectorul de piețe din Craiova au încercat să ajungă la un echilibru din punct de vedere economic și organizatoric, despre investițiile reluate și proiectele pentru anul în curs, despre toate acestea am discutat, în cadrul unui interviu, cu directorul SC Piețe și Târguri Craiova, Alin Mărăcine.

Reporter: Ce a însemnat pentru SC Piețe și Târguri Craiova perioada martie 2020-martie 2021?

Alin Mărăcine, director SC Piețe și Târguri Craiova SRL: Această perioadă a fost una foarte grea, nu doar pentru noi, cei care lucrăm la Piețe și Târguri Craiova, ci pentru întreaga populație. Pentru segmentul nostru de activitate a fost un an greu din punct de vedere economic, dar și al măsurilor pe care a trebuit să le aplicăm de la o etapă la alta. În starea de urgență, a trebuit să luăm o serie de măsuri. Am început cu toate căile de acces, a fost restricționat accesul întrucât nu era permis să fie aglomerat în incinta piețelor. Am închis căile de acces în interiorul halelor. Am decalat programul de lucru la angajați și nu au lipsit etapele de igienizare pe care le-am făcut continuu.

Rep.: Din punct de vedere economic?

A.M.: Activitatea de la Piețe și Târguri Craiova a fost afectată. Inclusiv la sfârșitul anului trecut am avut o perioadă în care toate piețele din țară și-au restrâns activitatea, în sensul că cea din interior să fie suspendată pe o perioadă de 30 de zile și să continue cumva în exteriorul halelor.

Rep.: Cum i-ați simțit pe comercianți și producători în acele momente, în plină iarnă?

A.M.: Consider că acea măsură a fost una de neînțeles. Au fost măsuri luate discriminatoriu comparativ cu alte segmente de activitate și aici amintesc marile centre comerciale. Noi, cei care administrăm piețele, nu am înțeles de ce această decizie a fost luată cu dublă măsură. Am fost nevoițiți să ne desfășurăm activitatea în exterior, în plin sezon rece. Am simțit frustare în rândul comercianților, al producătorilor. După un an în care și așa activitatea lor a fost restrânsă și proastă din punct al vânzărilor, se apropia perioada sărbătorilor, când mai mizau pe ceva creșteri, și tocmai atunci a venit această măsură. Când au ieșit în exterior și-au restrâns activitatea. De exemplu, în Piața Centrală sunt 750 de mese. Când am ieșit din hală, s-a restrâns zona de expunere și comercializare produse. Am reușit să ne repliem, astfel încât într-o după amiază am montat mesele pe care le aveam pentru piața volantă. Le-am amplasat pe aleile din proximitatea halelor astfel încât să oferim posibilitatea continuării activității. Oamenii aveau stoc de mărfuri. Cel mai greu este că în tot acest șir de măsuri nu a fost o predictibilitate. Ar fi bun un ghid, pentru ca măsurile să fie luate din timp, în funcție de scenariu.

Rep.: Au fost și puncte de lucru unde nu ați reușit să amenajați zonă de vânzare lângă hale?

A.M.: Avem, în Craiova, 10 puncte de lucru. Am reușit să ne orgazizăm peste tot, cu activitate mult restrânsă, cu venituri pe măsură, dar nu am fost pe zero.

Rep.: A fost foarte dificil și cu reorganizarea activității când s-a dat decizia revenirii în interiorul halelor. Cum ați gestionat situația în Craiova?

A.M.: La presiunile media în vremea respectivă, ne-au informat seara că de a doua zi dimineața se revine în incinte. Marile centre se închideau la 21.00, iar noi am aflat despre ce măsuri vom implementa între 20.00 și 20.30. Ne-am mobilizat și atunci și, cu bani din buzunar, pentru că nu aveam cum să facem achiziții publice în seara aceea, am cumpărat cele necesare pentru a reorganiza interiorul halelor.

Rep.: Ați avut cum să ajutați comercianții, financiar vorbind, în toată această perioadă?

A.M.: A fost greu și pentru noi întrucât suntem o societate care se autofinanțează. Nu primim bani de la bugetul local pentru activitățile curente sau pentru investiții. A trebuit să analizăm foarte bine facilitățile pe care le putem oferi și din punct de vedere juridic. Din păcate pentru comercianți, nu am putut acorda foarte multe facilități. Le-am oferit însă posibilitatea celor care au întâmpinat probleme financiare și nu au reușit să achite chiria, să li se rețină din garanție sumele de bani, urmând ca până la sfârșitul anului să își reîntregească această garanție de bună execuție. Pentru comercianții care nu au contract cu noi și au doar acord de comercializare, în speță cei care își desfășoară activitatea pe mese, am ales ca metodă de ajutor decalarea datei limite până la care puteau să achite chiria. Mai multe măsuri nu am putut să luăm, din păcate. Au fost câțiva care au invocat starea de forță majoră din contract, dar legal nu am putut să îi ajutăm foarte mult.

Rep.: Ce predomină în piețele din Craiova, agenții economici sau producătorii agricoli?

A.M.: Legea ne obligăm să sectorizăm fiecare piață agroalimentară în zonă pentru agenți economici și zonă pentru producători agricoli. Tot legislația ne obligă să rezervăm 40% din capacitatea unei piețe, producătorilor agricoli. Cifrele fluctuează. Activitatea producătorilor agricoli debutează la începutul primăverii și se duce până în octombrie. Producărorii au posibilitatae să facă un acord de comercializare pe o perioadă bine determinată sau pot veni la piață să ocupe una din mese și sunt taxați zilnic. La noi în piețe vin producători și din alte județe: Olt, Vâlcea, Mehedinți, Gorj.

Rep.: Ce tarife se practică în prezent? Diferă de la un punct de lucru la altul?

A.M.: Perioada minimă pentru încheierea unui acord este de 30 de zile. Nu este nicio diferență de taxă dacă îl faci pe 30 de zile sau pe 12 luni. Diferența este la taxa zilnică. Aceasta este un pic mai mare decât taxa percepută prin acord sau prin contract. Sunt trei puncte de lucru unde diferă tariful, respectiv piața din Dezrobirii, cea de la Orizont și cea din Valea Roșie. Am indexat puțin tarifele, anul acesta, dat fiind faptul că nu au mai fost majorate din 2019. Între timp, toate cheltuielile au crescut. Am mărit cu 1 leu taxa la mese. Taxa este 13 lei/mp, dacă se încheie acord și 15 lei/mp, taxa zilnică.

Rep.: Anul 2021 v-a prins cu proiecte în derulare, altele poate aflate în faza de discuții. Se întrevăd investiții?

A.M.: Am avut proiecte pe investiții și am reușit să le ducem la bun sfârșit chiar anul trecut. Pe parte de achiziții-obiecte de inventar avem un minus, dar poate că tot răul a fost spre bine. Mai precis, anul trecut, la începutul primăverii, în perioada stării de urgență, aveam în proiect să achiziționăm mese pentru a le înlocui pe cele din beton din Piața Centrală. Era totul urcat pe SEAP, o investiție destul de mare, care deși conform legislației nu poate fi trecută la investiții, ci la achiziție-obiecte de inventar, ea este practic tot o investiție. Să schimbi aceste obiecte din cea mai mare piață din România, din punct de vedere al numărului de mese, este un lucru, cred eu, destul de important. La moment respectiv l-am conisderat un insucces pentru că nu s-a finalizat procedura prin semnarea unui contract, dar raportat la ceea ce s-a desfășurat pe întregul an ne-a ajutat să ne menținem pe linia de plutire. Dacă am fi făcut la vremea respectivă această cheltuială, nu am mai fi ieșit bine la final de an. Cu toată această perioadă grea, la finalul anului 2020 am înregistrat și un profit, nu foarte mare ce-i drept.

Rep.: Important este că ați fost pe plus…

A.M.: Este important, dar noi veneam după un an 2019 foarte bun, practic cel mai bun an din istoria SC Piețe și Târguri Craiova și eram pregătiți pentru investiții mărețe. Nu am mai programat aceste investiții. Am avut două studii de fezabilitate cu privire la construcția unui număr de 25 de hale de comercializare pentru zona de târg-produse second-hand, o investiție destul de mare, de aproximativ 2 milioane de lei și alt studiu pentru Piața Ciupercă. Am finalizat aceste SF-uri și în mod normal, dacă anul nu era așa greu și încasările ar fi fost cel puțin la nivelul celor din 2019, cu siguranță demaram faza de proiectare și execuție. Nu am prins aceste investiții în anul 2020.

Rep.: Ce se întâmplă cu sectorul de târguri?

A.M.: În Târgul Municipal Craiova avem deschisă doar zona de legume-fructe. Cealaltă zonă, de produse second-hand, din păcate, este închisă de la sfârșitul lunii noiembrie. Este o măsură pe care nu o înțelegem. Am trimis nenumărate adrese către Ministerul de Interne, către CNSU, către Gruvern, prin care să explicăm că am luat măsuri necesare pentru a continua activitatea. Nu cred că s-au înregistrat focare de infecție în acest sector, în piețe și în târguri unde activitata este în aer liber. Atunci cum se permite activitatea din interior, din marile centre comerciale? Este un lucru de neînțeles.

Rep.: Care sunt prioritățile, la nivel de municipiu, în privința piețelor?

A.M.: De când am preluat mandatul am avut în vedere modernizări și chiar construirea unei noi piețe pe amplasamente deja existente, așa cum a fost cazul celei mai mari investiții-piața din zona Gării Craiova. Ne-am dorit să accesăm fonduri europene pentru aceste investiții, asta pentru că din bugetul propriu nu își permiți proiecte foarte, foarte mari. Din păcate, nu găsim o axă prin care să avem acces la bani europeni și nici în perioada următoare nu se întrevăd astfel de pârghii. Cu ajutorul primăriei se intenționează să venim cu investiții în toate piețele craiovene. Am avut ședințe în acest sens și când vor apărea ghidurile, noi să avem deja temele făcute. Avem un plan și pentru acest an. Ne propunem să finalizăm lucrările de la Piața din Valea Roșie, acolo unde am reparat acoperișul, am schimbat părți din acoperiș pentru a avea o lumină mai bună și în prezent suntem spre finalul lucrărilor de la galantarul de produse lactate. Pe lângă acest punct de lucru, ne vom axa pe Piața Centrală unde lucrurile au rămas puțin în urmă. Ne dorim să lucrăm foarte mult pe zona halei de legume-fructe, să facem modernizări la acoperiș, paviment și să reluăm procedura de achiziție a meselor.

Rep.: Respectă comercianții tot ceea ce faceți pentru buna organizare a activității lor?

A.M.: Nu generalizăm, dar sunt și cazuri când am făcut reparații, modernizări și au fost distruse nu mai târziu de două săptămâni. De exemplu, am reușit să schimbăm ușile din piețe. După nici două săptămâni le-au spart. Nu țin cont când intră cu acele cărucioare sau mai sunt clienții care deschid ușile folosind piciorul.

Rep.: Din punct de vedere al resursei umane, are SC Piețe și Târguri Craiova suficienți angajați?

A.M.: Organigrama prevede 116 angajați. La nivelul anului 2020, ne-am desfășurat activitatea cu un număr de 105 angajați aflați în plată. Pare mare numărul personalului, dar 80% din acest total desfășoară activitatea în punctele de lucru. Avem 26 de femei de serviciu, 10 agenți de pază, opt muncitori calificați, doi electricieni, doi șoferi și 33 de inspectori și casieri care își desfășoară activitatea strict în piețe.

Rep.: Concluzionând, cum estimați că va continua și se va termina anul 2021?

A.M.: Din păcate, 2021 a început mult mai prost decât 2020. Comparând perioadele, în primele două luni și ce s-a dus din martie, avem venituri cu 30% mai mici. Cu toate acestea, nu îmi este teamă de finalul anului. Suntem, la nivelul societății, acei oameni de echipă care vor lua măsuri necesare pentru a fi bine. Eu țin la această noțiune de echipă. Orice lucru bun și durabil îl faci în echipă, este clar. Spune și o vorbă că dacă vrei să mergi repede pe un drum, mergi de unul singur, dar dacă vrei să ajungi departe pe acel drum trebuie să mergi în echipă. Colegii mei au fost întotdeauna receptivi la ceea ce eu le-am cerut și nu am fi avut acest trend crescător al activității economice dacă nu toți colegii ar fi înțeles mesajul. Sunt convins că și pentru 2021 vom găsi soluțiile potrivite.

Sursa: Realitatea de Dolj