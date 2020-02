Weekendul vine cu temperaturi în creștere și cu mai mult soare față de ultimele două zile.

Sambata vor fi averse doar in Muntenia. Se anunta maxime de 12 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in Transilvania, 9 in Banat, 12 in Oltenia, 12 in Muntenia si 11 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, temperatura ajunge la 11 grade.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 4 grade

Oradea: 8 grade

Constanta: 9 grade

Suceava: 8 grade

Baia Mare: 7 grade

Cluj-Napoca: 8 grade

Pitesti: 11 grade

Sibiu: 7 grade

Iasi: 9 grade

Galati: 11 grade

Arad: 9 grade

Ploiesti: 11 grade

Timisoara: 9 grade

Craiova: 12 grade

Drobeta-Turnu Severin: 11 grade

Giurgiu: 11 grade

Targu Mures: 6 grade

In prima zi din martie se anunta cateva averse. Astfel, duminica vor fi maxime de 14 grade in Moldova, 10 in Maramures, 12 in Crisana, 13 in Transilvania, 14 in Banat, 14 in Oltenia, 15 in Muntenia si 13 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, duminica, maxima atinge 14 grade.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 11 grade

Oradea: 11 grade

Constanta: 11 grade

Suceava: 13 grade

Baia Mare: 8 grade

Cluj-Napoca: 12 grade

Pitesti: 13 grade

Sibiu: 12 grade

Iasi: 13 grade

Galati: 13 grade

Arad: 13 grade

Ploiesti: 13 grade

Timisoara: 14 grade

Craiova: 14 grade

Drobeta-Turnu Severin: 13 grade

Giurgiu: 16 grade

Targu Mures: 12 grade