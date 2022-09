Giedrius Arlauskis a semnat cu Universitatea Craiova. Sportivul lituanian a sus că vrea să rescrie istoria şi să ia titlul cu patru echipe diferite.

Am ales Craiova pentru că vreau să rescriu istoria și să câștig campionatul cu 4 echipe diferite. Asta este dorința mea cea mai mare. Am ales-o pentru că sunt șanse mari să luăm campionatul. E un club mare, cu suporterii, de tradiție. Negocierile au decurs foarte ușor. Condițiile mi se par foarte bune pentru România, ai tot ce trebuie la bază, trebuie doar să fii concentrat la fotbal. Ai tot ce trebuie! Am spus, singurul lucru care îmi vine în cap, singura dorință este să câștig titlul! O să fac tot ce depinde de mine să ajut echipa. Întotdeauna am avut încredere în mine. Cred că o să reușim, au fost declarațiile făcute după transfer.

Portarul are 7 titluri de campion în Liga 1 și a mai jucat la Siauliai, Mastis, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, FCSB, Watford, Espanyol, CFR Cluj și Al Shabab.