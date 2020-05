14 exemplare de berze negre(Ciconia Nigra), păsări rar întâlnite în România, au fost identificate în județul Dolj, la confluența Desnățui – Lacul Bistreț, anunță reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.

Această specie este foarte rar întâlnită în țara noastră, având o populație estimată de 100- 140 exemplare și pleacă în sezonul rece spre continentul african. Este răspândită în pădurile de câmpie și de dealuri aflate lângă marginea apelor.

„Mai este cunoscută sub denumirile de starc negru sau barza țiganească. Dacă în urmă cu cațiva ani experții nu au reușit să o repereze, iar anul trecut a fost identificat cate un exemplar izolat, iată că acum, această pasăre retrasă și sfioasă și-a făcut apariția într-un număr foarte mare în zonele umede din Bistreț”, spun reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.

Barza neagră are o talie foarte mare, cu penajul de culoare neagră și partea inferioară albă. Are ciocul, gâtul și picioarele lungi, cu o colorație roșie-portocalie puternică. Exemplarele tinere au ciocul negricios, iar picioarele gălbui. Nu are glas, clămpănește prin deschiderea și închiderea ritmică a ciocului. Are o lungime de 95–100 cm, anvergura aripilor 144–155 cm; cântărește trei kilograme.

Exemplarele au fost observate de către Laurențiu Popa și biologul Magdalena Buncilă. Zona respectivă va fi monitorizată și vor fi efectuate cercetări în vecinătate pentru a fi localizate cuiburile.

„Locul unde a fost observată a fost marcat pe harta cu ajutorul aparaturii aflate în dotarea personalului de specialitate al institutiei noastre si va fi monitorizat. Se vor efectua cercetări și în habitatele forestiere din imediata vecinătate în vederea localizării cuiburilor, fiind o specie pentru care au fost stabilite măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora pentru a li se asigura supraviețuirea”, mai spun reprezentanții Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj.