Anca Alexandrescu a prezentat în emisiunea Culisele statului paralel de miercuri seară mai multe documente ce dovedesc „caracatița” din Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu. Ministrul fiind audiat în această săptămână la DNA în dosarul în care doi directori ai CFR au fost puși sub acuzare pentru corupție.

„În Caracatița de la Transporturi Era vorba de o anchetă făcută de Clubferoviar.ro, despre contractul uriaș cu modernizarea căilor ferate Cluj-Episcopia Bihor, cu contestații, am prezentat documente”, a declarat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

„Cine este în caracatiță: dl Simu, pentru care a fost ieri dl Grindeanu la DNA. Dl Simu, despre care spune ca e o cunostinta, stiu ca a fost sef pe la regionala Timișoara. Dar de unde era sa stiu ca a fost pus la CFR? Consiliul de Administrație l-a pus. Dar, domnul acela din Consiliul de Administrație pe care l-ați dat afară, rectorul de la Facultatea de Transporturi, nu l-ar fi pus niciodata, in schimb ati adus un domn, fost agricultor, fost pe la Poliția DGA Timisoara. Nici dl Ceșa nu are legătură cu dl Simu…. Cei de la DNA bat câmpii… Daca a zis dl Grindeanu că nu avea habar. Dar explicați-mi cum nu stie un ministru pe cine pun oamenii din Consiliul de Administrație șef la CFR?”, a comentat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

„AGA face numirea CA. Și AGA este statul român reprezentat prin ministerul cu pricina, de ministru și secretari de stat, si mandatul AGA pentru alegeri in CA e dat de ministrul sau secretari de stat. Știe DNA cum merge schema”, a punctat analistul politic Dorin Iacob.

„Am auzit că DNA știe mai multe. Și de asta înteleg ca ii deranjeaza”, a adăugat Anca Alexandrescu.

„Puterea o are ministrul și secretarii de stat, nu Consiliul de Administrație”, a concluzionat Dorin Iacob.

Comentariile făcute de invitații în emisiunea Culisele statului paralel vin după ce directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Ion Simu-Alexandru, și directorul general adjunct tehnic, Petru Ceșa, au fost puși sub urmărire penală de către DNA Timișoara, luni, 16 ianuarie. Ulterior, ministrul Sorin Grindeanu a fost audiat pe 17 ianuarie la DNA în dosarul in care cei doi directori CFR sunt cercetați pentru corupție. Ministerul Transporturilor a precizat că Sorin Grindeanu a fost întrebat, „în calitate de martor, în legătură cu un dosar instrumentat de către DNA”.

În continuare, Anca Alexandrescu a reamintit subiectele din emisiunile anterioare despre Compania Națională Aeroporturi Bucuurești.

„Ca să dovedesc că am dreptate, vă reamintesc de CNAB și despre cum s-au dat telefoanele ca să se facă niște intelegeri cu cei care detin actiunile la Romprest să se vândă acele acțiuni. Și am spus că cei de la DNA , în urma emisiunii noastre, au cerut documentele, inclusiv mail-urile schimbate între CNAB și secretarul de stat (Ministerul Transporturilor, n.r.) Bogdan Mândrescu. Am prezentat documentul.

Este documentul intern prin care directorul general CNAB cerea subalternilor să pună la dispoziția DNA toate documentele și convorbirile și discuțiile în urma emisiunii noastre”, a reamintit Anca Alexandrescu.

„Am făcut solicitare la CNAB și ne-au răspuns, cu subiect și predicat, că da, DNA ne-a solicitat absolut tot ce am spus noi in emisiune. Și pentru ce am prezentat în această emisiune am fost amendați (de CNA, n.r.), deci e pe lista emisiunilor amendate”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Realitatea PLUS a prezentat și mesajul trimis chiar în timpul emisiunii către ministrul Transporturilor – Sorin Grindeanu, pentru a interveni miercuri seară, la Culisele statului paralel, însă nu a fost dat un răspuns din partea instituției.