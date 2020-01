Corpul de Control al MAI a ajuns, marți, la ISU Dolj pentru a face verificări după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie. Tot marți, un fost angajat al instituției a făcut acuzații la adresa celor din conducerea ISU Dolj, Claudiu Ciucă susținând că a fost dat afara, în 2011, pentru că nu ar fi respectat criteriul „pilelor din sistem”.

Claudiu Ciucă a fost, timp de 5 ani, subofițer în cadrul ISU Dolj. În 2011 au avut loc restructurări, moment în care a fost disponibilizat alături de alți 15 colegi.

Doljeanul susține că la vremea respectivă disponibilizările au avut și un obiectiv, respectiv să rămână angajați cei care au intrat în sistem cu „pile”.

„Toți cei 36 de comandați de echipaj câți eram, am avut aceeași problemă. Eu am fost subofițer care, în aprecierea de serviciu, atunci, în 2011, când trebuia să ne dea afară, mi s-a spus că subofițerul prezintă deficiențe în conducerea operațiunilor de intervenție și întocmirea proceselor verbale de după intervenție. Toți cei 36 de comandanți de echipaj am avut aceeași problemă. Niciunul nu a avut altă problemă. Am fost copy-paste. Sunt foarte mulți piloși aici(ISU Dolj n.r.). Sunt copii,nepoți, veri… Colonelul Florea… și inspectorul șef are copilul. L-a avut la București, din ce țin eu minte, s-a transferat la Craiova. Are o grămadă de fini. Colonelul Mariș are copilul. Și pe la Băilești sunt mulți…comandanți de echipaje, comandantul Detașamentului..Când eram în timpul acela, în 2011, erau oameni care după șase ani, atunci când am plecat eu, nu aveau nici măcar o intervenție la incendiu sau la un accident, la o salvare. Aveau pile și nici nu aveau condiție și stăteau mai mai deoparte. Ziceau vin la tata, te angajează tata la pompieri, îți dă salariu, nu trebuie să mergi tu la intervenție că merg proștii la intervenție”, povestește Claudiu Ciucă, fost subofițer la ISU Dolj.

„Mi s-a propus promovarea respectivă pentru că am fost un subofițer exemplu, ca să vă spun așa, ca fapt divers. Nu am fost un subofițer problemă. M-au urcat în funcția de comandant de echipaj, după, când a venit restructurarea, noi am fost… a fost o chestie foarte mare că au plecat foarte mulți subofițeri ca și comandanți de echipaj, iar la servanți, fiind 121 de servanți, au plecat doar 9. Acolo s-a putut învârti chestia să rămână mai multe pile, mai mulți copii, mai multe neamuri… Sunt foarte mulți care nu vor să vorbească pentru că le este rușine, le este teamă, le este greu să vorbească, dar și ei știu sistemul și știu cum au plecat. Pentru că așa e sistemul: nu ai pile, pleci”, mai spune fostul angajat ISU Dolj.

Acesta acuză faptul că și transferurile s-ar efectua respectând criteriul „pilelor”.

La sediul ISU Dolj a ajuns și Corpul de Control al MAI, marți. Verificări au fost efectuate până seara târziu, urmând ca la finalul anchetei, cel mai probabil, să fie comunicat cum stau lucrurile în acest caz.

Într-o informare anterioară a instituției, reprezentanții acesteia confirmă că există 101 cadre angajate care au diferite grade de rudenie, dar, transmite ISU Dolj, nu se pune problema „incompatibilităților”.