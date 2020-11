Atmosfera din centrul Craiovei, acolo unde Târgul de Crăciun, despre care municipalitatea spune că nu l-a promovat ca pe un târg propriu-zis, idee pe care o cunoșteau și instituțiile de control, este împărțită între circul creat de aceste autorități și dezamăgirea comercianților care de teama amenzilor nu mai vor să își expună mărfurile la vânzare.

Comercianții care urmau să vândă diverse produse la căsuțele din centrul Craiovei au stat de vorbă cu primarul Lia Olguța Vasilescu, spunând că au fost avertizați, sâmbătă seara, de către cei care au venit în control, că dacă nu vor trage oblonul li se vor confisca mărfurile și vor fi amendați.

„Nu mai ai curaj să vinzi în aceste căsuțe. Dacă ne mai dau și amendă sau ne mai confiscă și marfa, tragem multe luni apoi. Sunt chiuvete în căsuțe. Avem și dezinfectanți. Ne-am pregătit pentru această perioadă. Este o dictatură de vai de capul nostru. Să ne asigure ei un venit acum. Ceaușescu măcar ne asigura un trai la limita decenței. Noi din activitatea asta trăim. Nu știu cum vom face”, a spus unul dintre comercianți.

Lia Olguța Vasilescu a menționat că nu există nicio lege care să interzică un astfel de comerț, contrazicând astfel punctul de vedere al prefectului județului Dolj, Nicușor Roșca.

„Si-a facut curaj si prefectul de Dolj si a iesit sa dea un interviu de ce nu functioneaza chioscurile la Craiova: ca sunt pe domeniul public, ca nu au aviz DSV si de la Politia Economica. Ma inchin de cand l-am auzit! Ce treaba are Politia Economica si de cand da ea avize? Majoritatea comerciantilor AU aviz DSV, ca au apucat sa ia pana sa dea el ordin sa se inchida tot, iar comunicatul ca nu au apa si canalizare e perfect mincinos dupa cum se poate vedea si in filmulete. Si, da, sunt pe domeniul public. LEGAL! Cu acord de la primarie. Ca orice chiosc care este in Craiova sau oriunde in Romania. Si NU EXISTA VREO LEGE care sa interzica chioscurile! NU E TARG! Sunt chioscuri autorizate care, majoritatea, nu au nevoie de vreun aviz, ca vand globuri, caciuli, produse de artizanat etc. Este un abuz care continua si la aceasta ora, zeci de politisti pazind zona ca sa nu se deschida casutele si, mai nou, sa nu se lipeasca vreun afis contra guvernului de comercianti. „Sa traiti, nu mai e niciun afis lipit pe chioscuri!” Va suna cunoscut, domnule prefect?”, este mesajul Liei Olguța Vasilescu.

Rămâne de văzut dacă se mai poate face ceva pentru comercianți. În caz contrar, aceștia sunt nevoiți să strângă mărfurile pe care încă le au în căsuțe și să renunțe la activitatea pentru care veniseră în Craiova, unii de la sute de kilometri distanță.

Sursa: Realitatea de Dolj