”Săptămâna viitoare vreau să discut şi cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine alimentare pentru a stabili cum continuăm mecanismul de plafonare a preţurilor la produsele de bază”, a spus premierul.

”Pentru pensionari şi nu numai, este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvară, ca să protejăm în continuare puterea de cumpărare a populaţiei”, a mai afirmat Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că în şedinţa de Guvern vor adopta noi acte normative în sprijinul fermierilor, stabilite împreună cu aceştia, urmând să acorde100 de euro per animal pentru crescătorii de vite de carne şi bivoliţe, plus sume proporţionale şi crescătorilor de porci şi păsări. El a mai arătat că Guvernul va analiza în şedinţă şi actualizarea subvenţiei pentru motorina folosită în agricultură în 2024, astfel că în acest an, va ajunge la valoarea maximă posibilă, adică 2 lei pe litru.