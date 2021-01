Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie regenerabila din Romania și unul din cei mai mari producatori de energie din țară, a anunțat o investiție de 170,37 milioane lei pentru retehnologizarea hidrocentralei Bradisor.

Propunerea va fi supusă spre aprobare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 4 martie.

Prin aceasta retehnologizare se urmareste functionarea CHE Bradisor si a celorlalte obiecte ale amenajarii, in conditii de siguranta pentru un ciclu de 30 de ani si cresterea randamentului hidroagregatului cu circa 2% fata de randamentul din proiectul initial.

“Neaprobarea investitiei ar conduce la amanarea demararii procedurilor de achizitie si intarzierera realizarii lucrarilor de retehnologizare. Pentru limitarea incarcarilor hidrodinamice care pot produce ruperea paletelor, puterea maxima pe un grup s-a restrictionat la P=50 MW.

De asemenea, s-a limitat functionarea cu un grup la puteri sub 40 MW pentru a nu functiona in zona debitelor partiale, unde prezenta pulsatiilor de presiune provocate de vartejul central favorizeaza initierea si propagarea fisurilor la palele rotorice si chiar ruperea acestora. Astfel, in scopul protejarii turbinelor Francis, in prezent hidroagregatele functioneaza restrictionat, in domeniul 40/50 MW”, se arata în nota de fundamentare.

Compania de stat Hidroelectrica, principalul furnizor de servicii auxiliare, cu un rol important in legatura cu securitatea Sistemului National de Energie, are o cifra de afaceri de 873 milioane euro, EBITDA de 613 milioane euro si un profit net de 290 milioane euro.