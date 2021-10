Constituirea garanției cerute de Complexul Energetic Oltenia, pentru a furniza căldură Craiovei, a stârnit reacții în rândul consilierilor locali, la ședința de joi, cei de la USR PLUS abținându-se de la vot pentru „a trage un semnal de alarmă”, după cum a menționat Cezar Drăgoescu.

Proiectul de hotărâre privind constituirea garanției a ajuns pe masa consilierilor locali, la ședința de joi.

Cezar Drăgoescu, consilier USR PLUS, a încercat să explice faptul că s-au abținut de la vot cu privire la acest proiect.

Acesta nu vrea ca locuitorii Craiovei să rămână fără căldură, dar a găsit ca fiind mai utilă lecția dată „administrației locale defectuoase”.

„Suntem într-o situație extremă. Întrebarea este de ce am ajuns aici?!?! Păi am ajuns pentru că furnizorul de energie, Complexul Energetic Oltenia, nu mai are încredere în Primăria Craiova. Și nu mai are încredere din cauza datoriilor din trecut. Cu toții știm ce datorii a avut fostul operator. Noi, consilierii USR PLUS, ne vom abține la vot. Ne dorim ca locuitorii Craiovei să aibă căldură, dar tragem un semnal de alarmă privind managementul și administrația locală defectuoase”, a spus Drăgoescu.

În replică, Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a explicat că acceptarea constituirii acestei garanții a fost singura variantă pentru ca orașul să nu rămână fără căldură de la 1 noiembrie.

„Votul de astăzi este foarte important pentru că dacă acest proiect nu trece, de la 1 noiembrie, Craiova nu va mai avea căldură. Abținerea dumneavoastră, domnule Drăgoescu, nu îi încălzește pe craioveni. Datoriile despre care vorbiți au fost ale populației. Nu este vina noastră. Au fost datorii cu penalitățile de rigoare. Mai mult, am încercat și modificarea legislației privind perioada de achitare a facturilor, fără rezultat însă. Se pun penalități după 45 de zile de la emiterea facturii. Nu este timp să achiți o factură în 45 de zile pentru că sunt mulți pași de parcurs. Am solicitat sprijin financiar de la Guvern, în privința acestei garanții. Comparativ cu alte orașe din țară, noi cred ca am cerut cele mai mici sume. Eu sper la o nouă strategie energetică pentru toată România”, a menționat Vasilescu.

Proiectul privind constituirea acestei garanții, prin majorarea capitalului social al Termo Urban cu suma de 10.000.010 lei a trecut de vot, în final.

„Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova cu nr. 263/07.10.2021, Termo Urban Craiova SRL solicită mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor Termo Urban Craiova SRL majorarea capitalului social al societăţii cu suma de 10.000.010 lei. Conform notei de fundamentare, ataşată la respectiva adresă, se prezintă faptul că la solicitarea Complexului Energetic Oltenia de constituire a unei garanţii de 13.371.000 lei, prin negociere, de comun acord, s-a ajuns la suma minimă de 10.000.000 lei. Majorarea capitalului social este necesară în vederea constituirii unei garanţii de bună plată solicitate de către Complexul Energetic Oltenia SA şi convenită prin minuta încheiată la data de 30.09.2021 de către acesta cu Termo Urban Craiova SRL şi Primăria Municipiului Craiova“, se arată în raport.

Olguța Vasilescu a catalogat, în urmă cu aproximativ lună, această solicitare a CEO ca fiind exagerată, dar s-a luat decizia constituirii garanției pentru ca locuitorii urbei să nu rămână fără căldură în plină iarnă.

