Conform deciziei luate în cadrul ședinței de duminică a CJSU Dolj, așa cum prevede legea, activitatea restaurantelor, a cafenelelor, a sălilor de spectacol, a cinematografelor va fi oprită. Totodată nu se organizează petreceri sau evenimente în aer liber.

Măsura intră în vigoare din data de 21 decembrie, ora 00.00 și se va aplica până în data de 3 ianuarie 2021.

Duminică, rata incindenței, în Craiova, a fost 2.96, dar decizia a fost luată în baza ratei de sâmbătă, când a fost 3.03 cazuri la mia de locuitori.

Viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, a spus, într-o postare pe Facebook, că nu i se pare normală o asemenea decizie și că ea, în calitate de reprezentant al Primăriei Craiovei, nu a aprobat hotărârea.

„Azi, CJSU, s-a reunit pt a analiza incidenta cazurilor de covid19 in jud Dolj. Fac precizarea ca nu am aprobat hotararea adoptata, ca reprezentant al Primariei Municipiului Craiova, deoarece s-a luat in urma unei statistici de 3,03 cazuri la 1000 de locuitori in data de 18.12.2020, iar in data de 19.12.2020, incidenta era sub 3 la mie stiind faptul ca orice astfel de statistica are marja de eroare de 0,3 la mie. Dar, fiind minoritari, rezultatul este ca din nou HORECA si alte activitati vor avea de suferit. Deci controversele au fost pe aplicarea legii. Prin Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj (ce isi desfasoara activitatea sub tutela Prefectului judetului Dolj) nr. 72/14.12.2020, s-a statuat la art. 2 ca masurile prevazute pentru municipiul Craiova sa fie cele mentionate in scenariul 2, avand in vedere ca situatia pentru Craiova se situa sub 3 cazuri de infectare la 1000 de locuitori. Masura a fost adoptata pentru 14 zile, adica pana pe 28 decembrie cand, in urma raportarilor DSP, Comitetul Judetean avea obligatia sa analizeze situatia si sa adopte o noua hotarare cu privire la scenariul urmator, functie de numarul de cazuri la 1000 de locuitori. Cu toate acestea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj a adoptat astazi hotararea nr 75/2020, dupa 5 zile de la adoptarea hotararii nr. 72, prin care a trecut Craiova in scenariul 3, fiind impuse, din nou, cu incalcarea prevederilor art. 15 alin 1 din anexa 3 a HG nr 1065/2020, restrictiille cele mai dure cu privire la activitatea economica si viata sociala a cetatenilor. In art. 15, alin 1 – anexa 3 a HG nr 1065/2020, se prevede concret ca “constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata in ultimile 14 zile…se realizeaza prin hotarare a comitetului judetean, iar masurile se aplica pentru o perioada de 14 zile, URMAND A FI REEVALUATE LA FINALUL ACESTEIA”. Nu exista nicio exceptie legala de la aceasta regula, de la acest termen, care sa permita comitetului judetean sa stabileasca si sa aplice alte masuri in interiorul acestui interval de timp de 14 zile. Altfel, ar insemna ca ne putem afla in situatia in care zilnic sau la intervale scurte de timp, sa se schimbe masurile, caz in care s-ar crea disfunctionalitati din toate punctele de vedere, economice, sociale chiar si juridice. Este cert ca, in ceea ce priveste Craiova, Comitetul Judetean avea dreptul sa analizeze si sa impuna noi masuri, dupa data de 28 decembrie, adica dupa 14 zile de la intrarea in vigoare a hotararii nr 72, NU dupa 5 zile. Primaria Municipiului Craiova, prin reprezentantii sai, nu a putut impiedica luarea acestei hotarari”, a scris viceprimarul Craiovei, Aurelia Filip, pe Facebook.