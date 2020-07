Un al doilea muncitor al Ford România a fost confirmat cu noul coronavirus, confirmă reprezentanţii companiei.

Toţi angajaţii care au intrat în contact cu muncitorul vor fi testaţi pentru COVID-19.

“Va confirmam ca ieri seara (23 iulie), unul dintre angajati noștri de la fabrica Ford Craiova a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Siguranta angajatilor Ford este prioritara pentru noi. In acest sens, am notificat toti angajatii care s-au aflat in contact apropiat cu persoana diagnosticata pozitiv, solicitandu-le sa se adreseze medicului de familie. Am urmat pe deplin toate protocoalele globale Ford in vigoare si lucram indeaproape cu Directia de Sanatate Publica Dolj, in legatura cu acest subiect. Vom monitoriza situatia si vom respecta toate instructiunile autoritatilor locale, in timp ce vom continua sa punem in aplicare protocoalele de siguranta ale Ford, cu scopul de a preveni raspandirea coronavirusului”, a transis Ana Maria Timiş, purtătorul de cuvânt al Ford România.