Directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Dolj şi soţia sa, director executiv al Direcţiei de Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate din cadrul CJ Dolj, testați pozitiv cu Coronavirus.

În prezent se află internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Craiova.

„Eu m-am protejat tot timpul şi am impus reguli foarte stricte de prevenţie la serviciu. Oricine a intrat la mine în birou a purtat mască, implicit eu, şi a păstrat distanţa. Dar, vă daţi seama, eu semnez circa 10.000 de documente pe lună şi este posibil să o fi luat de oriunde“, a declarat directorul APIA. Într-o zi mi-am dat seama că nu mai am gust. Am sunat şi am spus că am simptome de Covid, a venit ambulanţa, iar acum suntem internaţi. Condiţiile sunt foarte bune în spital, dar îi sfătuiesc pe toţi să aibă mare grijă şi să se protejeze cât mai mult posibilc- directorul APIA Dolj.

După confirmarea infectării cu COVID 19 a celor doi, în Consiliul Judeţean Dolj s-au luat rapid măsuri de prevenire a răspândirii virusului. Potrivit preşedintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, au fost dezinfectate birourile, au fost montate aparate de sterilizare, iar angajaţii care au intrat în contact cu directoarea executivă nu mai vin la serviciu.