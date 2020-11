USR PLUS și-a bazat întreaga campanie electorală pentru alegerile parlamentare pe sloganul ”O Românie fără hoție” încercând să ascundă sub preș marile probleme legale și morale pe care chiar liderul USR PLUS, Dan Barna, le are.

Propunerea USR PLUS pentru funcția de prim-ministru al României, Dacian Cioloș, repetă de fiecare dată când are ocazia că: ”promitem o revoluție a bunei guvernări și o Românie fără hoție”, uitând lângă cine stă. În această vară mizeriile au început să iasă la suprafață, mai mulți lideri ai partidului acuzându-l pe Barna de „epurări”. ”Politica pumnului în gură trebuie să înceteze”, strigau USR-iștii atunci.

În plus, anchetele Rise Project despre Dan Barna, au făcut deja valuri în toată țara, arătând cum inițiatorul ”Fără penali” este, de fapt ”supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”. ”Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eșecuri care au costat aproape șase milioane de euro”, arată sursa citată.

”O Românie fără hoție doar pentru unii!”, este sloganul cel mai potrivit pentru USR PLUS.