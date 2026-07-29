Medicii au protestat în balconul Parlamentului, în a doua zi de grevă generală

Medici, asistente și infirmiere au asistat la ședința Parlamentului din balconul plenului, în a doua zi a grevei generale din sistemul de sănătate. Protestul are loc în contextul Legii salarizării pregătite de Guvernul Bolojan, despre care angajații din spitale susțin că le va reduce veniturile, conform Realitatea PLUS.
Prezența personalului medical a fost anunțată de Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății. Social-democratul le-a cerut parlamentarilor să privească spre balcon și să îi aplaude pe angajații veniți în Parlament.
„Stimați colegi, înainte de a spune câteva cuvinte, vă rog să vă uitați la balconul plenului, unde este un grup de medici, un grup de asistente și un grup de infirmiere și vă rog să-i aplaudați! Au venit aici ca să vedeți că există. Croitorașul cel Viteaz, Ilie Bolojan, a tăiat până nu mai are ce tăia, a început să peticească”, a declarat Alexandru Rogobete.
Rogobete acuză pierderi de 4.000 de lei pentru medicii ATI
Fostul ministru a susținut că, prin măsurile pregătite, un medic de Anestezie și Terapie Intensivă ar putea pierde 4.000 de lei pe lună, iar salariul unei infirmiere ar putea scădea cu 1.500 de lei. El i-a acuzat pe susținătorii proiectului că ignoră condițiile în care lucrează personalul medical.
„Cum puteți susține ca un medic de anestezie, terapie intensivă să piardă 4.000 de lei pe lună la salariu? Cum puteți susține ca o infirmieră care șterge la fund zeci de pacienți, noaptea, să piardă 1.500 de lei la salariu?”, a întrebat Rogobete.
Social-democratul a criticat și modul în care au fost repartizate posturile prin memorandumul adoptat în seara precedentă. El a afirmat că Spitalului Militar Central din București i-au fost alocate numai patru posturi, în timp ce un spital din Bihor ar fi primit 131.
„Cum puteți susține, ipocriților, că, cu memorandumul făcut aseară din disperare politică, la Spitalul Militar Central din București, într-un context geopolitic dificil, să alocați doar patru posturi? Iar la Spitalul din Bihor 131?”, a spus fostul ministru.
Rogobete le-a cerut parlamentarilor să voteze amendamentul referitor la sistemul sanitar și a avertizat că deficitul bugetar nu poate fi pus înaintea vieții pacienților.
„Oameni buni, votați amendamentul și lăsați sănătatea în pace, că o distrugeți! Habar nu aveți ce înseamnă sistemul de sănătate! În sistemul de sănătate nu puteți tăia cu barda, așa cum credeți voi! Deficitul nu se poate calcula în viața unui om. Mulțumesc și felicitări, oameni buni! Pentru voi suntem aici!”, a mai spus Alexandru Rogobete.